綠轟吳三桂也不怕！藍白再聯手擋下特別軍購

綠委舉牌抗議藍白封殺提案。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月9日電（記者 俞敦平）“立法院”院會今日院會再度上演表決大戰，“行政院”提出規模達新台幣1.25兆元的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，在國民黨與民眾黨聯手下，第六度遭封殺無法付委。儘管民進黨團昨夜輪班排隊遞案，並在議場內高舉“不要擋預算”看板抗議，但在野黨團堅持須先依法編列軍人加薪預算，最終憑藉席次優勢否決綠營提案，使該項法案持續卡關。



該項防務特別條例草案旨在強化自我防衛能力，自去年11月底經“行政院會”通過送“立院”審議後，即成為朝野攻防深水區。藍白陣營自12月2日起，多次在程序委員會聯手阻擋該案排入院會報告事項，理由在於要求行政部門需將軍人加薪經費編入總預算。為求突圍，民進黨團書記長陳培瑜等人昨晚特地至議場前徹夜排隊，試圖搶先遞案，試圖在今日院會闖關。



針對此特別預算，上午朝野協商未果，“立法院長”韓國瑜宣布將進行表決後，國民黨“立委”站在座位區旁高舉手板，標語直指“賴清德拖欠軍人薪水危害“國家安全”，並齊聲喊出“軍人要加薪、依法編列”，將法案卡關責任導向“行政院”未落實待遇調整。而綠營們則“立委”紛紛集中在議場中間舉起“阻擋“國防”迎敵人，藍白就是吳三桂”看板並高喊“不要擋預算、我要審預算”，反批在野黨削弱防務實力。



最後表決結果，共出席109位委員中，贊成者50人，反對者59人。在藍白人數優勢下，這項1.25兆的“國防”特別條例確定第六度遭封殺。韓國瑜隨後宣布，宣布依照民進黨提案不通過，藍白更在接下來的表決中再度獲勝，通過了藍白共同的對議程與討論事項的提案。而1.25兆的“國防”特別條例案仍舊無法付委審查。