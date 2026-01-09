蔣萬安掀營養午餐免費潮　黃偉哲提蔣經國話

民進黨籍台南市長黃偉哲9日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月9日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市長蔣萬安6日宣布國中小營養午餐將全面免費，掀起各縣市跟進。民進黨籍台南市長黃偉哲9日表示妥善規劃中，下午有最新說明。黃偉哲還引用蔣經國的話“買醋的錢不能拿去買醬油”，再批蔣萬安沒聽其祖父50年前的明訓。



另外，黃偉哲還爆料“其他縣市跟進，我知道心裡OS都是很不得已。”但被追問民進黨籍高雄市長陳其邁8日也大轉彎跟進怎麼看？黃偉哲則說“陳其邁是第一天宣布的嗎？陳其邁和盧秀燕心裡怎樣我不知道，大家自己去問他們。”



黃偉哲9日上午出席市政行程時再度被問及台南是否營養午餐免費？黃偉哲表示，台北市率先實施營養午餐免費，不僅無差別、也不排富，還這麼匆匆忙忙，沒有妥善財政規劃，若那麼重要，為何不從年度計劃編列預算，現在才要東挪西湊資源。



黃偉哲表示，11月就要地方選舉，9月份就開始實施，這有很大政策買票嫌疑，而且完全沒有財源基礎，第一會造成預算排擠，第二會動用第二預備金，二備金是救命錢，這樣非人民之福。大撒幣逼著別人跟進，不是很好。



黃偉哲表示，不過對台南來講，還是會好好來妥善規劃財源、教育資源、以及其他政府總預算的計劃，近期內他會盡快來向大家報告。營養午餐的部分下午市府會招開記者會說明，但內容如何他先做保留，下午再公布。