綠不補助營養午餐　盧秀燕提醒賴選舉承諾

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月9日電（記者 方敬為）台北市、基隆市、台中市、高雄市相繼宣布公立國中小“營養午餐免費”政策，對於外界關注民進黨政府是否納為全台性政策，“行政院”發言人李慧芝8日稱，“財政無餘裕協助地方。”中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，賴清德大選時說，有政府幫忙養孩子，現在看起來是地方政府在幫忙，她喊話政策一體性，府院應考慮照顧全台學童。



國民黨籍台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，最快9月上路，台中市、高雄市、基隆市也宣布跟進。六都之外，目前實施免費營養午餐縣市包括宜蘭、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣、連江縣、金門縣、澎湖縣與台東縣，基隆市7日表態跟進，苗栗縣今年9月起實施。



對於外界關注，民進黨政府是否考慮將營養午餐免費納為全台性政策，“行政院”發言人李慧芝表示，因為新版“財劃法”，中央的財政能力大幅消減，今年度要舉債新台幣3千億元，已無餘裕協助地方。



盧秀燕9日出席台中大雅區六寶派出所落成啟用典禮，針對營養午餐免費政策議題受訪表示，台中市政府的財政非常的辛苦，仍想辦法籌錢，以滿足提供孩子們免費的營養午餐，全台22個城市，現在有半數宣布要執行免費營養午餐政策，地方政府的財政非常困難，大家願意去籌錢，成全校園營養午餐免費是非常有勇敢的事情，也是很進步的教育觀念。



盧秀燕指出，至於還有將近一半的縣市，可能財政吃緊，沒辦法實施相關政策，她要建議民進黨政府，把政策一體化。先前選大選時，賴清德說，有政府幫忙養孩子，目前看起來，好像是地方政府在幫忙養，民進黨政府一年總預算高達新台幣3兆元，希望能夠編列一些支應，公平照顧每個縣市的孩子，讓全台孩子都有免費的營養午餐。

