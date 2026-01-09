盧秀燕為藍營縣市叫屈　批地方財力級次不公

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月9日電（記者 方敬為）因應新版《財政收支劃法》修正，“主計總處”公告新版地方政府財力級次表，縣市財力排名大洗牌，其中台東縣的財力級次與台北市同為第一，引發爭議。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天替縣市長叫屈，質疑民進黨政府未充分瞭解地方狀況，沒有與地方溝通就貿然調整縣市財力級次，導致部分縣市未來可分配的補助款減少，地方自籌財源比例要調升，非常不公平，呼籲檢討，並與地方政府商量。



盧秀燕9日出席台中市大雅區六寶派出所落成啟用典禮，針對新版“地方政府財力級次表”受訪表示，這兩天大家都在關注，“行政院”新公布的各縣市財力的分級，許多人感到不明所以，因為有的縣市往後、有的往前，更多是顛覆大家的認知。



盧秀燕說，以台東縣為例，財政分級竟然與台北市並列為第一級，難道就因為台東縣跨年晚會請到張惠妹，台北市也辦過張惠妹演唱會，就把台東的財力分級拉到跟台北市一樣嗎？



盧秀燕表示，除了台東縣很不合哩，還有很多的縣市也面臨此狀況，所她要替這些地方首長發聲，因為許多縣市財力級次被調整得莫名其妙，這樣的調整完全沒有考慮到地方財政真實的狀況，而且中央也沒有跟地方各縣市政府商量，就貿然調整，地方政府完全不明所以，明明台東縣與台北市的財政狀況相差新台幣1700多億元，試問合理嗎？



盧秀燕呼籲民進黨政府應重新檢討，並要與每個縣市仔細商量，確實掌握各縣市的財力情況，以符合地方發展的需求。