人力銀行邀藍綠白大咖頒獎　黃國昌人氣最夯

民眾黨主席黃國昌頒獎給幸福企業。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月9日電（記者 張穎齊）1111人力銀行9日在台北寒舍艾美酒店舉辦“幸福企業頒獎典禮”，邀集中國國民黨、民進黨、台灣民眾黨三方政界與企業界代表同場出席，氣氛熱絡。典禮現場座無虛席，近400家知名企業領獎，成為2026年開年最盛大的跨黨派民間活動之一。其中民眾黨主席黃國昌人氣高，多人爭相合影。



該活動出席者包括、中國國民黨主席鄭麗文、前“立法院長”王金平、台灣民眾黨主席黃國昌、“國科會”政務副主委陳炳宇、新北市副市長劉和然、桃園市經濟發展局長張誠、1111人力銀行總裁林文雄工業總會秘書長呂正華、中科管理局局長許茂新、前“內政部長”李鴻源、商業發展研究院董事長許添財、“僑務委員會”副委員長李妍慧、商業總會理事長許舒博、民進黨團總召鍾佳濱、藍委洪孟楷、王鴻薇、白委張啟楷、台北市副市長張溫德等。



中午現場，焦點落在黃國昌身上，黃國昌人氣高，吸引眾多企業代表與支持者圍繞拍照。黃國昌致詞時感謝1111人力銀行推動幸福職場的努力，並強調林文雄說過，人一生有三分之一時間在工作上，能在職場找到溫暖與價值，是社會進步的重要指標。



黃國昌指出，台灣仍有許多優秀企業提供良好待遇與制度，這不僅穩定經濟，也能改善少子化危機。民眾黨近期推動的“台灣未來帳戶”政策，正是為了投資下一代、鼓勵生育與青年理財教育，讓孩子與台灣經濟共同成長，讓父母無後顧之憂。



李鴻源指出，幸福企業是國家競爭力的重要基石，讓員工的未來過得更好，就是最真實的幸福。洪孟楷也祝大家馬年行大運。張溫德更是推廣國民黨籍台北市長蔣萬安重視企業的政策。