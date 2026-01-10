李鴻源：防務預算需回歸朝野理性對話

前“內政部長”、“國政基金會”副董事長李鴻源接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月12日電（記者 張穎齊）賴清德推動新台幣1.25兆元軍購特別預算，遭藍白杯葛。前“內政部長”、中國國民黨智庫“國政基金會”副董事長李鴻源接受中評社訪問表示，當前“國防”預算與兩岸政策的政治對立，使得理性討論的空間愈來愈小，執政黨政府“以少數執政卻強行通過法案與預算”，缺乏民主社會應有的包容與智慧，導致朝野信任破裂、施政陷入惡性循環。



李鴻源指出，自去年大罷免風波後，台灣政治氛圍惡化，很多問題都被政治化、操作成是非題，執政黨用對立取代溝通，這不是民主應有的樣貌。在野黨席次佔多數，本應透過協商、對話共同討論政策，但現況卻是執政黨逕行硬幹，毫無妥協空間，令他深感遺憾。



李鴻源，出生於新北市，祖籍福建安溪，美國愛荷華大學土木暨環境工程系博士，中國國民黨籍，曾加入過親民黨。歷任台灣省政府水利處長、台北縣副縣長、“行政院”公共工程委員會主委、“內政部長”，現為台灣大學水工試驗所執行顧問/特約研究員、“國政基金會”副董事長。



針對1.25兆元軍購特別預算爭議，李鴻源認為，政府應先清楚說明金額的合理性與分配結構，而非將“是否通過”作為政治攻防。這不只是錢的問題，這樣龐大的支出會產生磁吸效應，可能導致財政失衡，對整體經濟造成嚴重衝擊。呼籲執政黨應說服社會與在野黨，而非以情緒化語言簡化為“擋預算就是不愛台灣”的二分法。



李鴻源向中評社說，兩岸也應回歸專業、重建理性對話，現今兩岸氛圍緊張，政府將“敵我對立”當作政治工具，反而讓台灣陷入危機。如果兩岸動輒劍拔弩張，經濟怎麼會好？年輕人怎麼敢結婚、生小孩？少子化、經濟低迷與“國防”焦慮其實是環環相扣。



李鴻源感嘆，政治應以人民福祉為出發點，而非為了權力操作對立，呼籲朝野藍綠白三黨坐下來，平心靜氣地針對台灣的根本問題進行專業討論，把善良找回來，恢復政治的理性與誠意，這才是台灣真正的出路。