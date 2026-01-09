館長直播嗆斬賴清德狗頭　涉恐嚇罪被起訴

網紅“館長”陳之漢。（中評社 資料照) 中評社台北1月9日電／網紅“館長”陳之漢2025年10月在直播節目嗆聲“把賴清德的狗頭斬下來”，新北市地檢署9日偵結依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴他。



陳之漢去年10月在網路直播時喊斬首“總統”，“內政部”“警政署”刑事警察局蒐集相關事證後，報請新北檢指揮偵辦，新北檢復訊後諭知新台幣15萬元交保。檢方今天偵結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。



檢方認定，陳之漢於直播中多次發表涉及“武統”、“斬首”等言論，並具體指向將賴清德“斬首”，已逾越言論自由界線，足以造成社會恐慌及危害國家“元首”人身安全。



檢方指出，本案由新北地檢署檢察官指揮“內政部”“警政署”刑事警察局、新北市政府警察局林口分局共同偵辦。經調查，陳之漢涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪，以及刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌，犯罪事證明確，依法提起公訴。



起訴書指出，陳之漢為YouTube頻道“館長惡名昭彰”經營者，於2025年10月5日晚間9時許，在其住所透過YouTube平台進行公開直播，直播標題為“周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年”。陳明知該頻道擁有大量支持與反對觀眾，其言論將在不特定多數人間迅速傳播，仍基於不確定故意發表爭議言詞。



檢方表示，陳男在直播中先後說出“那如果明講，選什麼選，咱們就武統，27年就甭選了”、“一個不留，精準打擊，斬首”、“兄弟，I等you啊”等語，明顯暗示支持以武力攻台；隨後又進一步表示“把賴清德的狗頭斬下來”、“我日也思夜也思啊”等內容，刻意將新聞報導中“中共演練對台斬首行動”的軍事術語，惡意延伸為對現任“總統”進行具體暴力行為的恐嚇。

