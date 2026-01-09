鍾東錦：苗栗營養午餐費用　縣府與鄉鎮各半

苗栗縣長鍾東錦9日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗1月9日電（記者 盧誠輝）近日包括台北市、台中市、高雄市和新竹市都相繼宣布國中小學營養午餐免費政策，無黨籍苗栗縣長鍾東錦9日出席活動會後首訪表示，他早早在3個月前就已宣布苗栗營養午餐免費，只是因為苗栗財政仍被“中央”控管，沒有那麼多錢，所以縣府只能出一半錢，另一半錢要由各鄉鎮市公所來出。



“行政院長”卓榮泰9日到苗栗視察苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程規劃情形，包括鍾東錦、“行政院秘書長”張惇涵、發言人李慧芝、“衛福部次長”林靜儀、中國國民黨籍苗栗市長余文忠、民進黨籍苗栗縣議員陳品安、陳光軒、許櫻萍等人都到場出席。



鍾東錦在會後受訪被媒體問到國中小學免費營養午餐政策時指出，苗栗財政因為仍被“中央”控管，所以雖然預算不多，但他3個月前在鄉鎮市長會議就已經宣布，苗栗縣國中小學的營養午餐免費，只是苗栗縣政府只能出一半的錢，另一半必須由各鄉鎮市公所來出，這也是全台灣目前唯一市這樣做的縣市。



鍾東錦提到，他把國中小學營養午餐每人每餐的費用標定在新台幣60元，因為他發現苗栗學童的平均身高比其他縣市矮了2公分，這點讓他感到非常焦慮與擔憂，所以他希望能讓苗栗的國中小學生吃得更營養，但量要剛好就好，也不要太多，否則製造太多廚餘又會造成另一個問題。



鍾東錦最後也感謝苗栗縣18鄉鎮市公所願意全力配合這項政策，雖然講起來有些丟臉，但礙於苗栗財政的辛苦，所以各鄉鎮市長也都很願意付出，他希望大家能一起共體時艱來打造幸福苗栗。