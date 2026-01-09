柯文哲：與韓國瑜熟識很多話能直接溝通

台灣民眾黨創黨主席柯文哲9日下午拜會國民黨籍“立法院長”韓國瑜。(照片：台灣民眾黨提供) 中評社台北1月9日電（記者 鄭羿菲）為推動《人工生殖法》修法，前台灣民眾黨主席柯文哲9日下午拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，閉門晤談約30分鐘。柯文哲會後召開記者會表示，他跟韓國瑜本來就熟識、平常也有交往，很多話本來就能直接溝通，今天他拜託韓院長，若這案子有到院會，再麻煩幫忙，而韓國瑜也很客氣地說沒問題，會處理。



柯文哲說，2024大選期間，他邀請陳昭姿參加不分區“立委”時，有答應、承諾要把代理孕母列為民眾黨優先法案推動，一定會讓妳完成這個法案，只是他做夢也沒想到會去坐牢。昨天他看審法案的直播，根本已經是在人身攻擊，哪是在討論議題？這是一個民生議題，我們先求有、再求好，沒有說一定要包山包海，總是有些人有醫學上的理由需要代理孕母，不要為反對而反對。



柯文哲2日替陳昭姿推動的《人工生殖法》修法納入代理孕母一事，親自奔走藍綠黨團、拜會民進黨“立法院”黨團總召柯建銘。“立法院”衛環委員會8日審查法案，女綠委仍堅守“代理孕母脫鉤處理”的“行政院”版本，最終仍以無共識、擇期審查告結。



柯文哲一行人在拜會韓國瑜結束後於民眾黨團召開記者會，接受媒體提問。