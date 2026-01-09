台去年僅10萬7千名新生兒　比前年少2成

根據台官方統計，2025年總出生數僅10萬7812人，與2024年相比，新生兒數銳減超過20％。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／台“內政部”最新人口統計9日出爐，去年12月新生兒為9027人，與前年同期的1萬2496人相比少了3469人。2025年總出生數僅10萬7812人，平均一個月不到1萬名新生兒，與2024年的13萬4856人相比，更大幅少了27044人。僅過去一年，新生兒數就銳減超過20%。



台灣新生兒人數更已連續10年創新低；折合年粗出生率，僅剩0.462，即每千人只生出僅4.62人。



台“內政部”最新人口統計出爐，去年12月新生兒9027人，雖然比去年11月多了逾1000人，但與2024年12月的1萬2496人相比，卻少了近30%，且去年整年新生兒數僅10萬7812人。而2024年新生兒數共有13萬4856人，去年一舉跌破13萬、12萬及11萬大關，總出生數銳減逾20%。



此外，至去年12月底為止，台灣總人口數剩下2329萬9132人，連續24個月負成長。其中65歲以上人口為467萬3155人，占比達到20.06%，宣告台灣正式進入世界衛生組織定義的“超高齡社會”。



PTT網友則說“這是真正的絕子絕孫”、“少子化辦公室的錢到底都花去哪裡了”、“也少太多了吧，這樣今年應該會跌破10萬人吧”、“房價砍一半看有沒有救”、“2025平均每個月生不到1萬人，真的好慘”、“今年有超過9萬就阿彌陀佛”、“台股3萬點年輕人還敢嫌慘啊”、“30年後台灣還在嗎？島上應該全部都是新住民”。