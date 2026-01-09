台南出土清代武器鏽塊　考古揭府城軍事布局

剛出土的武器鏽塊。（照片：台南市文化局提供） 中評社台南1月9日電／台南市考古重大發現！自去年10月考古團隊開發出“甜蜜道路”後，近期鐵路地下化工程再度挖出清代的軍械火藥庫。



台南市文化局今天表示，此次發現的武器鏽塊恰巧位於清代府城大北門附近，經過專人拆解，共整理出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2，000顆砲彈，以及頭盔、疑似刀刃與30支槍管等，數量相當驚人。考古團隊研究指出，此批軍械應是當時的軍隊為了方便取用，於是將武器運送至大北門暫存，但因歷史演變至今才被發現。



台南市區鐵路地下化工程近期在台南車站後站及小東路南側的工區發現一處高度鏽蝕的塊狀物。經考古團隊初步調查，該塊狀物為埋藏在地下的砲彈群、砲管、軍刀和火槍槍管，因長期埋藏在地下而氧化，讓原本分散的金屬器相互聚結成塊。經過專業拆解，陸續整理出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2000顆砲彈，以及頭盔、疑似刀刃與30支槍管等，數量眾多，宛如一座小型的軍械庫。



據1875年的《台灣府城全圖》記錄指出，此次發現的武器鏽塊恰巧位於清代府城大北門附近，且不遠處就是火藥庫，也就是今日成功大學榕園的位置。根據沈葆楨於清光緒元年（1875年）撰寫的〈報明台郡城工完竣片〉：“又台地向無軍裝火藥局，上年辦理防務購買洋礮、洋槍以及軍火器械等項，必須慎為存儲，方不虛糜；因於小東門內擇出空地，委員同洋匠按照洋式起造火藥局一所”，可知沈葆楨為了儲藏防務的軍械，在小東門內建了火藥局。



文化局表示，市民腳下踩的這塊土地，一直以來都承載著城市發展的記憶，不會因為地面上的建築、街道和城市空間發展變遷而消失。



台南市長黃偉哲更指出，“地方建設與文化資產保存是城市發展的雙軌，唯有平行兼顧，才能保有城市的歷史文化底蘊和迎向創新未來。”



文化局長黃雅玲亦表示，“台南的城市發展較早，許多歷史文獻或史前遺跡都可能埋藏於地下而尚未發現，工程前的文化資產調查和施工監看仍然有其必要性。”

