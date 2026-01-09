陳昭姿拒辭？黃國昌：最長也是到2028

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲為黨籍“立委”陳昭姿推動《人工生殖法》修法，開“兩年條款”後門，風波搞得沸沸揚揚。柯文哲9日跳出來扛是“自己答應陳昭姿推動代理孕母修法”。



若民進黨堅持代理孕母不入法，陳昭姿是否將繼續當“立委”？民眾黨主席黃國昌9日明確地回應，再當也就是當到2028年，2028年後要下台換人。



陳昭姿則強調，往後她會配合民眾黨運作、全力加速推動，用最快的速度完成修法，只要代理孕母三讀通過後，她就會辭職離開。



柯文哲2日替陳昭姿推動的《人工生殖法》修法，親自奔走藍綠黨團、拜會民進黨“立法院”黨團總召柯建銘。“立法院”衛環委員會8日審查法案，女綠委仍堅守“代理孕母脫鉤處理”的“行政院”版本，最終仍以無共識、擇期審查告結。柯文哲9日再度拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，進行約30分鐘的閉門晤談。



黃國昌表示，他不認為黨內有什麼歧見，他擔任黨主席以來，就是按照制度走，去年民眾黨代表大會已有正式決議，“維持兩年條款，除非柯文哲另有決定”。去年的決議就是黨的制度，現在就是在貫徹這樣的制度。當初找陳昭姿當不分區時，答應的事就要做到，相信這是柯文哲的原則，如同柯文哲當年找他時，答應他的就是只做2年，幫柯文哲帶領民眾黨團，這就是當年的承諾。他強調，柯文哲對陳昭姿的承諾也沒有改變。



媒體追問，若民進黨態度未變，堅持代理孕母脫鉤處理，是否代表陳昭姿將一直擔任不分區“立委”？黃國昌說，再當也就是當到2028年，持續努力推動，2028年後也是要下台換人。他相信陳昭姿會持續努力，民眾黨當然不希望這麼重要的事情，民進黨為了反對而反對，這不是台灣社會樂見的。



陳昭姿說，當年與柯文哲第二次會面時，就已知兩年條款的事。她告訴柯文哲，若一年內能完成代理孕母修法，她可以一年就離開，她的心願是要完成這個法案。但沒想到進入“立法院”後才瞭解比想像中更艱難。本來單純要幫助女性，甚至是尊重女性對身體的自主權，卻被民進黨炒作成一個非常政治的攻防議題，用非常驚悚、荒謬的造謠來扭曲。很多人都在等這個法案，她知道她不能放棄，否則會有人因為絕望而崩潰。