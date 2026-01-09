蔡英文論文案　藍委鄭正鈐聲援彭文正

藍委鄭正鈐召開“講實話要被通緝？”記者會。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月9日電（記者 黃偕華）前台灣大學新聞研究所所長彭文正，因指控蔡英文論文造假，遭檢方以加重誹謗起訴並通緝，目前滯留美國。中國國民黨籍“立委”鄭正鈐9日主持記者會，批評司法機關對彭文正的通緝，違反程序正義。律師張靜並要求彭文正官司能申請法庭直播並傳喚蔡英文。



這場名為“講實話要被通緝？”的記者會，出席者包括被停權中的民眾黨中央委員張凱鈞、親民黨發言人胡文琦、前民進黨籍台北市議員童仲彥、真理大學法律系主任吳景欽、司法改革黨主席暨彭文正委任律師張靜、喜樂島聯盟主席蕭曉玲等 。



律師張靜指出，他在彭文正的開庭程序中曾要求傳喚蔡英文，但他相信法官絕對不敢傳蔡英文，所以連準備程序都不敢進行。他呼籲所有在野黨“立委”推動法庭直播的落實，希望未來彭文正的官司能申請法庭直播並傳喚蔡英文。



鄭正鈐表示，這是一個連保外就醫的陳水扁，都不得不關心的議題，在民主與法治的社會裡，司法權的行使是不是受到充分的程序保障還有人權的制衡，對於通緝發動的條件、被告程序權是否充分保障、比例原則是否被落實？都有越來越多的討論與質疑。彭文正的案子就是具體案例。



吳景欽指出，第一是台灣有沒有因誹謗罪被通緝的案例？沒有，因為誹謗是兩年以下的量刑，太輕了不值得用銳利的法律手段。第二是疫情期間，遠距開庭、視訊諮詢是很常見的，但法院居然以不到庭為由發布通緝。



張凱鈞則提到，漫威宇宙的美國隊長2中，有個洞見計劃，用高端的監控、黑箱的演算法，抹除所有威脅執政者的人。而漫威劇情現在正真實發生在台灣。前民眾黨黨主席柯文哲要求法庭直播不准許，彭文正要求法庭直播不准許，“那這是什麼廢物政府”。他強調，講真話為何要怕直播？證據如果經得起考驗的話為何要怕人民觀看？



童仲彥先前曾因助理費案入監服刑。因此他自嘲，今天是第一次公開的復出。他說，通緝的要素，是要有藏匿、逃亡的事實。但彭文正星期一到日都可以在政論節目上看到他，他是“全世界最高調的通緝犯”。