柯文哲曝陳昭姿助台成IPAC會員　綠怎回報

前民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿是否遵守兩年條款請辭，近期成社會焦點，媒體人黃暐瀚則提出另外一個問題，一但陳昭姿請辭，台灣恐將失去“對中政策跨國議會聯盟”（IPAC）會員資格。前民眾黨主席柯文哲9日感嘆道，蕭美琴受IPAC邀請可以到歐洲議會演講，是因為陳昭姿願意幫忙讓台灣成為會員，但民進黨怎麼回報？再踹陳昭姿一腳。



綠營出身的陳昭姿目前也是IPAC共同主席。



至於未來民眾黨不分區“立委”輪替後，會否繼續參與IPAC？



民眾黨主席黃國昌說，民眾黨永遠把“國家利益”放在政黨利益之上，當初陳昭姿走入IPAC的會場，讓台灣可以成為會員，同一時間民進黨籍“立委”王定宇卻發文抹黑民眾黨，台灣社會怎麼可以變得這麼沒有是非？當執政黨擺爛的時候，在野黨會負責撐起這個“國家”，這件事會一直做下去。



黃暐瀚在臉書上發文表示，IPAC的入會規則嚴格，要求民主國家議會的“執政黨”與“主要在野黨”必須以一比一的比例同時加入。在2024年，由陳昭姿與民進黨“立委”范雲共同出任“共同主席”，才讓台灣正式取得IPAC會員身份，一旦陳昭姿卸下“立委”身份，台灣將同步失去IPAC會員資格。



前台灣民眾黨主席柯文哲2日替陳昭姿推動的《人工生殖法》修法納入代理孕母一事，親自奔走藍綠黨團、拜會民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，9日再度拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，兩人熱情互動，並進行約30分鐘的閉門會議。隨後召開記者會回應媒體提問。



柯文哲說，蕭美琴獲IPAC邀請可以到歐洲議會演講，是因為陳昭姿願意幫忙連署加入IPAC，才讓民進黨政府有機會到國際上去，但民進黨回報陳昭姿的是什麼？再踹陳昭姿一腳（指討論《人工生殖法》過程中，女綠委對陳昭姿的抹黑）。台灣社會過去本來很善良，不要把這種不善良的文化變成台灣社會的普遍現象，這很糟糕。



