台軍方15億子彈採購標案　馬文君提3疑點

藍委馬文君表示，台軍方外購子彈疑點重重。（照片：馬文君提供） 中評社台北1月9日電／台“國防部”日前爆出多起採購案爭議，包括一家販售鞋類的“大石”公司以新台幣2億元得標步槍子彈標案。中國國民黨籍“立委”馬文君9日提3點質疑，並指出此案最大疑點在於，明明軍備局205兵工廠可以自己做子彈，卻要對外高價採購，且205兵工廠剛遷廠完成，產量大增，去年底已開始生產作業。



據台“國防部”資料，205廠搬遷後，輕兵器彈藥的年產量可達近1億發，5.56公厘步槍子彈的年產量也提升至4000萬發，足以承擔此採購案的彈藥需求。



馬文君說，此外，她也提到，過去我們子彈自製外銷，一發子彈約6元，但此次採購5.56公厘的步槍彈，共6200萬發、金額11億6932萬元，平均一發竟要價18.82元，我們自己可以做，卻還用三倍錢對外採購，真的沒道理！在她提出這些質疑後，有委員暗指她造謠，但事實其實正好相反，那些指控，才是在造謠！



馬文君3點質疑，一論產能：所謂當前敵情威脅大，台灣產線有限，外購是為快速填補戰備庫存、確保安全。但目前205兵工廠“產能正常”，若以此案需求量最高的5.56公厘步槍彈為例，僅需1年多即可消化6200萬發子彈需求，請問“國防部”，“量能不足”的缺口是什麼？缺在哪幾個月？缺多少？



二論規格：為何“訓練庫存補充”要使用“普通鋼心彈”作為主要採購量，它的價格較高，採購量還高達6200萬發？某委員發了圖文，提到M855A1是“高性能穿甲彈”，具高穿透殺傷力，沒錯！但這次“國防部”買的就不是這款穿甲彈，那些圖文才是在張冠李戴，混淆視聽，要誤導老百姓，“國防部”買的，是鋼心彈，不是穿甲彈（Armor－piercing或AP），不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同。如果某委員不是真的搞混，她不得不合理懷疑，指鹿為馬，是為了護航浮編預算！



三論價格：某委員提到2005年至2011年，美軍向台灣採購3億發子彈，供伊拉克戰場需求，合約規定由美方提供火藥、底火、銅等所需材料，軍方兵工廠衹有純代工，所以每發子彈價格6元，只屬單純代工費，還批評她不查證、不專業。但當時的採購計劃，美方提供底火、發射藥部分，其餘生產原料、火藥等還是由軍方兵工廠負責，我們不只是代工，也負責大部分生產工作，且1發子彈6元就6元，不要再用似是而非的訊息混淆。



軍方自製外銷的子彈價格，不只在2005年外銷美國是6元，到2020年外銷的價格還是6元，代表軍方自產的子彈不但便宜，品質也受認可，若要將近年原物料價格飆升的因素算在內，也應由軍方優先生產，沒有向國外採購的必要。明明自己能做、產量也充足、價格也便宜，卻硬要對外高價採購。到底為什麼要買？是誰主張要買？又是誰下令要買？



馬文君認為，這不是“國防”需要，是浪費軍事預算，充滿諸多不合理，一切疑問，我們同為“立法委員”，別瞎護航，應該督促“國防部”自己交代清楚。