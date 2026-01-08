許績鑫：廈門翔安機場啟用與金門相輔相成

金門縣觀光處長許績鑫。（中評社 資料照） 中評社台中1月12日電（記者 方敬為）小三通今年邁入啟運第25周年，金門縣政府興建“金門旅運中心”也將在15日試營運，金門縣觀光處長許績鑫接受中評社訪問表示，2025年金廈泉“小三通”航線累績逾184萬人次，接近疫情前高峰水準，看好小三通旅運人次增長，未來水頭港大型旅客服務中心年旅運量可達350萬人次，加上廈門翔安機場也將啟用，或有相輔相成的效果。



金門縣觀光處統計，2025年金廈泉“小三通”航線累計往返184萬3447人次，較2024年的130萬2873人次有顯著成長；再相較2019年小三通全年往返196萬人次，可以看出已重返疫情前高峰的九成以上水準。這是金門小三通自2023年1月7日復航之後，在穩定成長中邁向另一個高峰紀錄。



許績鑫表示，今年適逢小三通啟運25周年，中國大陸方面有許多紀念活動，金門縣也在今年完成水頭港大型旅運中心新建工程，預計1月15日展開試營運，隨著新的旅客服中心開始運轉，他對小三通旅運旅運人次持續成長，感到樂觀。



金門旅運中心設定了年服務350萬人次的高規格目標，許績鑫說，未來會是兩岸小三通最大規模樞紐，回顧小三通的歷史高峰，年旅運量曾達到196萬人次，後續倘若兩岸在觀光旅遊政策上能夠鬆綁，再次熱絡，對金門的觀光旅遊發展絕對是一大助益。



不過，許績鑫指出，較為可惜的是，儘管新旅運中心的空間規劃與通關環境將顯著優於舊有設施，能為旅客提供數倍舒適的候船體驗，但在船班數量未增、兩岸開放程度相對受限的現況下，短期內的旅運量預估將維持現狀，難以立即填滿350萬人次的設計量能。這也反映出金門觀光發展的核心困境，硬體的準備已超前部署，但軟體的政策紅利仍未到位。



許績鑫提到，廈門作為大陸的旅遊城市，新的翔安機場也將啟用，未來到訪的遊客數量必然可觀，倘若金門能夠加強在廈門的觀光宣傳與曝光，對於招攬陸籍旅客或許會起到相輔相成的效果。