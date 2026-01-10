陳振貴：憂心陸生來台歸零是兵戎相見前兆

台灣實踐大學前校長陳振貴。（中評社 資料照） 中評社台中1月10日電（記者 方敬為）中國大陸將台“教育部長”鄭英耀列入“台獨頑固分子”並實施制裁。台灣實踐大學前校長陳振貴接受中評社訪問表示，大陸此舉等同間接宣告台灣教育環境不適合大陸學生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，目前陸生來台就讀學位生已經歸零，接下來可能連短期研修生也會對來台就學卻步，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐怕持續上升。



陳振貴強調，若因“教育部長”被制裁而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教育開放以來最冰冷的紀錄。他坦言對此感到“膽顫心驚”，因為這往往是兩岸走向全面對立、甚至兵戎相見的前兆。他期盼雙方能以此為鑑，極力維護僅存的學術交流火種，避免讓教育成為政治角力下的犧牲品。



陳振貴，成功大學外語系學士，淡江大學美國研究所碩士，美國佛羅里達諾瓦大學高等教育研究所教育學博士，曾任實踐大學、嶺東科技大學、靜宜大學等校長、私立技專校院協進會理事長等職，是促成陸生來台研修的推手之一。目前在多所私校擔任顧問及董事職務。



針對鄭英耀被列入台獨分子對兩岸教育交流的影響，陳振貴表示，台灣近年來的教育改革方向，其中最具爭議的莫過於“去中國化”的顯著趨勢。特別是現行108課綱將中國史納入東亞史架構，大幅改變了歷史敘事的視角。這種課綱調整在過去幾年間已引發諸多討論，也長期讓大陸方面持否定態度。如今，大陸直接將矛頭對準鄭英耀，未來兩岸教育交流的阻礙勢必越來越高。



陳振貴指出，觀察賴清德的執政風格，在兩岸路線上行政團隊呈現出一種“上行下效”的狀態，各“部會”首長必須呼應層峰對兩岸關係的決策與定調，教育方向同樣是如此，從108年以後受教的學子，其對於兩岸關係的認知、對中國大陸的看法，乃至於身分認同，都已受到課綱潛移默化的影響。站在尋求“國家”永續與兩岸和平的立場，期盼主政者要能夠接納社會對於兩岸和平發展的不同聲音。

