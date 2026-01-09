受惠AI　台灣去年進出口金額雙創歷年最高

近1年各月出口值及年增率。（照片：台“財政部”網站） 中評社台北1月9日電／台“財政部”9日公布最新海關進出口貿易統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求維持強勁，帶動相關產品拉貨動能不減，2025年12月出口金額達624.8億美元，不僅為歷年單月次高，更是連續第3個月站穩600億美元大關，單季出口1881.1億美元，較上年同季大增49.4%，創單季歷史新高。



去年12月雖然受到基期與季節性因素影響較上月小幅減少2.5%，但與上年同月相比，年增率高達43.4%，達成連續26個月正成長的輝煌紀錄 。



“財政部”表示，觀察2025年第四季表現，單季出口值達1881.1億美元，較上年同季大增49.4%，寫下單季歷史新高。若從年度整體趨勢來看，2025年出口總額累計達6407.5億美元，進口總額則為4836.1億美元，兩者同登歷年最高位階，分別較2024年成長34.9%及22.6%。在進出口同創佳績的帶動下，2025年全年出超金額來到1571.4億美元，同步刷新歷史紀錄。



“財政部”說，12月出口的主要成長動能由資通與視聽產品、電子零組件兩大引擎驅動。資通與視聽產品12月出口達265.2億美元，較上年同月成長1.3倍，其中電腦及其附屬單元增幅更達2.0倍；電子零組件出口則為213.6億美元，年增24.1%，主要貢獻來自積體電路需求。總計這兩類電子科技貨品出口成長合計達65.5%，占總出口比重已提升至7成4，顯示台灣在高科技供應鏈中的關鍵地位穩固。



“財政部”表示，主要出口市場結構在2025年出現重大轉折。12月對美國出口金額222.4億美元，年增1.3倍，已連續3個月成長超過1倍，全年對美出口規模創新高。值得注意的是，2025年對美出口比重提升至30.9%，首度超越對中國大陸與香港的26.6%占比，這是26年來首見的結構性洗牌。此外，對東協市場出口同樣表現優異，全年規模亦創歷史新高。



展望未來，“財政部”指出，雖然美國關稅政策仍具不確定性，且地緣政治風險潛存，可能牽制全球貿易擴張力道，但大型雲端服務供應商持續擴充資本支出，各國加速推動主權AI與算力基礎設施建設，將持續激勵相關硬體需求。結合台灣半導體及資通訊供應鏈的競爭優勢，今年出口成長動能仍有強力支撐。