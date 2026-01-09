蕭旭岑：民進黨抹紅只證明自己無能卑劣

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／國共論壇傳出1月底將登場，民進黨質疑中國國民黨連擋軍購六次換國共論壇門票。對此，中國國民黨副主席蕭旭岑今日表示，民進黨執政無能，兩岸關係兵凶戰危，衹有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通。民進黨用盡抹紅的手段，沒有帶給台灣人平安與幸福，只證明自己的無能與卑劣。



有關國共論壇舉行時間的媒體報導，國民黨今天並未證實，國民黨主席鄭麗文上午受訪時表示，明日會受訪說明。



蕭旭岑痛批，民進黨做不到給台灣老百姓安全與和平，反過來編故事，說什麼國民黨拿什麼“交換”，但是很抱歉，衹有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。



蕭旭岑表示，鄭麗文主席上任後，致力於恢復兩岸之間的互信與溝通平台，要讓台海免除戰火危機，讓台灣人民共享和平與繁榮。鄭主席的理念是，要為台灣人創造和平積極的價值，要促進兩岸有更多合作，共同為台灣老百姓謀求安全與福祉。



蕭旭岑表示，鄭麗文主席指派張榮恭副主席和他，積極聯繫和大陸方面恢復更多交流與合作，更加保障台灣的利益與台海的和平。有關兩岸交流互動相關事宜，有具體進展確認，一定會向外界說明。