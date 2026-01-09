賴清德彈劾案公聽會14日登場　出席陣容曝光

“立院”2025年12月26日通過賴清德彈劾提案。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／“立法院”去年底通過賴清德彈劾提案，院方已於8日發出開會通知，定於1月14日、15日舉行公聽會，聽取社會公正人士意見。中國國民黨“立法院”黨團派出游毓蘭、張亞中等人；民進黨“立法院”黨團派出賴秉詳、黃帝穎等人；台灣民眾黨“立法院”黨團則推派林騰鷂、張其祿。



“行政院長”卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白“立委”決定對賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案。“立法院”會日前經表決，藍白挾人數優勢通過進行審查，除在5月19日於“立法院”會進行彈劾案記名投票表決，另在審查會時，邀請被彈劾人賴清德列席說明。



根據日前藍白提出的彈劾案時程，14日、15日將舉辦兩場公聽會聽取社會公正人士意見，21日、22日由全院委員會召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明15分鐘，由“立委”進行詢問，且院會將授權各黨團在全台灣舉行座談會。



而近日各“立委”辦公室也接到“立法院”議事處發出的全院委員會開會通知單，首場彈劾案公聽會將於14日上午9時至12時30分，在“立法院”群賢樓大禮堂登場，出席“立委”包括國民黨“立委”林德福、邱鎮軍、徐巧芯、民進黨“立委”莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱及民眾黨“立委”劉書彬。



第二場彈劾案公聽會則在15日，出席“立委”包括國民黨“立委”王育敏、王鴻薇、羅智強、民進黨“立委”王義川、吳思瑤、沈發惠及民眾黨“立委”陳昭姿。



而各黨團的推薦學者專家，第一場公聽會國民黨團派出仉桂美、游毓蘭、李岳洋；民進黨團派出賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱；民眾黨團派林騰鷂。第二場公聽會國民黨團派出張亞中、彭錦鵬、周威廷；民進黨團派陳怡凱、林俊宏；民眾黨團則是張其祿。