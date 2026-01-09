中鋼工會理事長交接　楊乙記：團結就是力量

中鋼公司企業工會9日晚間舉辦理事長交接餐會，現任理事長陳春生（左）將印信交給新任理事長楊乙記（右），高雄市勞工局長江健興（中）到場監交。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月9日電（記者 蔣繼平）台灣中國鋼鐵公司（簡稱中鋼）是全台最大鋼鐵公司，中鋼公司企業工會9日晚間舉辦新舊任理事長交接餐會。新任理事長楊乙記致詞時表示，團結就是力量，面對鋼鐵產業轉型的挑戰，會積極參與政策倡議、確保企業追求永續經營中保障勞工權益。



中鋼受到鋼市不景氣影響，去年二、三季都虧損，股價已失守20元。



中鋼公司企業工會9日晚間舉行“年終感恩暨理事長交接餐會”，在頂鮮高雄自強店餐廳席開近50桌。中鋼工會去年11月選出第15屆新任理事長楊乙記，現任理事長陳春生則已兩屆屆滿。楊乙記是中鋼公司技術員。高雄市勞工局長江健興到場監交。



中鋼員工逾萬人，為選將兵家必爭之地，活動現場冠蓋雲集，民進黨籍高雄市長陳其邁、“勞動部長”洪申翰、“經濟部”司長胡文中、中鋼董事長黃建智等人，藍委柯志恩，綠委邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤，無黨籍高雄市副議長曾俊傑與許多藍綠議員，以及想選議員的新人也都來到現場。



新任理事長楊乙記表示，未來將以“團結創新、世代共榮”為核心，持續深耕勞工權益。面對鋼鐵產業轉型的挑戰，他強調工會將積極參與政策倡議，確保在企業追求永續經營的過程中，勞工的權益保障、職場環境與勞動價值不被忽視。



即將卸任的理事長陳春生表示，過去任期內工會秉持“務實解決問題，創造勞資雙贏”的溝通精神，在經歷疫情及鋼鐵景氣艱困的時代，仍然在職場安全與薪資待遇、福利制度各層面，與資方進行了多次理性且具建設性的協商，爭取到創新高的調薪幅度以及許多優於業界的勞動條件。



陳春生也特別感謝會員同仁的信任，讓中鋼企業工會能在鋼鐵產業變動的局勢中，始終作為勞工堅實的後盾。他將棒子交給下一任領導團隊，期許工會能持續守護勞權，讓每位中鋼人的付出都獲得應有的尊嚴與保障。



中國鋼鐵公司（簡稱中鋼）2024年統計員工人數約1萬5百人。中鋼工會會員人數現約在1萬3百人左右，且實行“全員入會”制度，確保公司符合資格的員工幾乎都加入工會，因此會員人數與公司員工數接近。中鋼公司企業工會是全台規模最大的單一廠場工會。



中鋼位於高雄市，成立於1971年12月，粗鋼年產量約1千萬公噸，主要產品為鋼板、棒鋼、線材、熱軋、冷軋、電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲等鋼品。產品約55.2%內銷、44.8%外銷，台灣市占率逾50%，全台最大鋼鐵公司；外銷主要對象為東南亞、歐洲、日本。



