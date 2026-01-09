陳其邁感性談交棒　未來新市長要更照顧中鋼

民進黨籍高雄市長陳其邁9日出席中鋼工會年終感恩暨理事長交接餐會致詞，綠委邱議瑩、賴瑞隆一左一右卡位。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月9日電（記者 蔣繼平）年底就是2026地方選舉，民進黨高雄市長初選下週民調對決。中鋼公司企業工會9日晚間“年終感恩暨理事長交接餐會”也很有政治味，綠委邱議瑩、賴瑞隆都現身跑攤，文宣品也擺滿各桌。民進黨籍高雄市長陳其邁到場致詞也有感而發地說“期待未來新的市長一定要比現在的市長更照顧中鋼”。



民進黨高雄市長初選將於12日至17日進行電話民調，黨內4位綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐激烈。



中鋼工會9日晚間舉行“年終感恩暨理事長交接餐會”，在頂鮮高雄自強店餐廳席開近50桌。現任理事長陳春生已兩屆屆滿，去年11月選出第15屆新任理事長楊乙記。中鋼是全台最大鋼鐵公司，政治人物也都到場齊聚，場面盛大。



民進黨高雄市長初選候選人綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑的文宣擺滿各桌，邱議瑩、賴瑞隆本人到場，許智傑則派胞弟許智善出席。僅林岱樺未現身也未放文宣。另外，獲國民黨徵召參選高雄市長的藍委柯志恩有到場並與藍營民代逐桌拜票。



陳其邁上台致詞時綠營民代及想選議員的新人也都一同上台，趕到現場的綠委賴瑞隆、邱議瑩也一左一右站在陳其邁旁邊卡位。陳其邁也幽默地說，旁邊的都是小雞，母雞明年就換人，並一一介紹到場的民代與新人。



擁有上萬員工的中鋼向來是高雄選將的必爭之地。陳其邁提到，中鋼好，高雄就會好；中鋼有事，高雄就有事。這幾年高雄推動轉型，中鋼是淨零轉型的模範生。這一年多重挑戰，不管是中國的出口，再加上俄烏戰爭，再加上淨零轉型，可以說是關關難過關關過，盼明年要持續進步。



陳其邁強調，明年市長換人，他希望今天要選市長的人都來，希望新任市長要照顧中鋼，中鋼是高雄龍頭企業，關聯市政建設、國家進步、產業發展，中鋼是高雄的寶貝，所以要特別感謝“立院”對中鋼的支持。



陳其邁說，期待未來新的市長一定要比現在的市長更照顧中鋼，把中鋼兄弟姊妹都照顧好，中鋼要轉型成功，在國際局勢搶得先機，成為國際最佳鋼鐵廠。祝福今年勞資和諧、員工加薪、中鋼業績長紅。