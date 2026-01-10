陪同韓國瑜發春聯引聯想？江啟臣：是慣例

江啟臣與韓國瑜一同發送馬年春聯，受到民眾熱情歡迎。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月10日電（記者 方敬為）明年台中市長選舉，中國國民黨預計16日對表態參選的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔展開協調，江今天與“立法院長”韓國瑜到台中大甲鎮瀾宮發送馬年春聯，引發“合體韓國瑜拚提名”的聯想，江啟臣表示，他與韓一同發春聯是慣例，強調提名一切尊重黨的機制。韓國瑜則肯定江啟臣是優秀的台中子弟，在“立法院”表現很好，稱讚台中市民有好眼光。



2026年台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨仍未確定人選，目前黨內包括江啟臣、楊瓊瓔表態爭取提名參選。外傳黨中央將於1月16日邀集雙方協調。江、楊近日積極跑行程力拚曝光，10日兩人分別與“立法院長”韓國瑜、國民黨主席鄭麗文同台出席公開活動，隔空較勁意味濃。



江啟臣上午與韓國瑜一同到大甲鎮瀾宮發放馬年春聯，這是韓國瑜發送馬年春聯第一站，受到民眾熱情歡迎，還有支持者舉標語稱江啟臣是“白馬王子”。江啟臣被問到是否藉由合體韓國瑜拚台中市長選舉提名？他表示，與韓國瑜一同發送“立法院”春聯是慣例，今年也不例外，特別邀請韓院長在過年前到鎮瀾宮來發春聯，祝福鄉親“馬上幸福”，“首站從台中啟程，祝福大家2026幸福啟程”。



對於1月16日黨內協調，江啟臣表示，黨內民主有一定的機制，這部分就有勞黨中央進行相關的程序，他都尊重，但無論如何，黨內的團結還是非常重要，應放在第一位，這也想是基層的聲音。



韓國瑜則避談選舉相關議題，但公開肯定江啟臣是優秀的台中子弟，第一站就被邀來台中市，看到鄉親的熱情，顯示出江啟臣在地方也受到鄉親青睞，台中選出這樣優秀的“立法委員”，稱讚台中市民有好眼光。