韓國瑜台中鎮瀾宮發春聯　民眾排隊領取

韓國瑜致詞時妙語如珠，逗笑眾人。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月10日電（記者 方敬為）力拚參選台中市長提名的國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天邀請院長韓國瑜到台中大甲鎮瀾宮發送馬年春聯，受到熱烈歡迎，現場大排長龍，有民眾清晨4點就來排隊，顯示韓國瑜的高人氣。韓對於是否支持江啟臣選市長未正面回應，但致詞時稱讚江能力好、表現佳，並幽默稱江啟臣比較帥、頭髮比較多、“老婆也比我老婆漂亮”，妙語如珠逗笑眾人。



2026年台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨仍未確定人選，目前黨內包括江啟臣、楊瓊瓔表態爭取提名參選。外傳黨中央將於1月16日邀集雙方協調。江、楊近日積極跑行程力拚曝光，10日並與韓國瑜一同發送馬年春聯，藉同框韓國瑜拉抬聲勢。



韓國瑜未針對選舉議題回應媒體，但在致詞時大力稱讚江啟臣是優秀的“立法委員”，同時也是稱職“立法院副院長”，是他的好搭檔，上一屆4年的“立法院長”衹有接待4000多位外賓，本屆在江啟臣積極推動“國會”外交之下，不到2年就有7000多位外賓到訪，成績有目共睹。



韓國瑜說，江啟臣是優秀的台中子弟，今年他應邀第一站到台中發送馬年春聯，看到鄉親的反應就能知道，江啟臣表現受到民眾肯定，他並自嘲，與江搭檔很吃虧，因為江啟臣是留美博士，學問比較好、頭髮比較多、鼻子也比較大，長得又比較帥，更重要的是“老婆還比我老婆漂亮”。韓國瑜妙語如珠，連一旁接待的鎮瀾宮董事長顏清標都笑得合不攏嘴。



韓國瑜並特別介紹今年“立法院”推出的“馬上幸福”春聯，這4個字代表大多數台灣人民的心聲，希望馬上幸福。經過困難得到美好謂之“幸”，祭祀敬天拜神得到美好謂之“福”，所以幸福對所有人都特別有意義，希望透過這張春聯傳遞幸福美好，全台灣人民能夠擺脫鬱悶及陰雨陰霾，走向更光明更快樂的2026年。

