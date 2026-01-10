韓國瑜鎮瀾宮祝鄉親“馬上幸福”走向2026

左起藍委顏寬恆、鎮瀾宮董事長顏清標、韓國瑜、江啟臣。(照片:韓國瑜辦公室提供) 中評社台北1月10日電／“立法院院長”韓國瑜10日上午偕同副院長江啟臣出席大甲鎮瀾宮春聯發放活動，韓國瑜偕現場貴賓一同發放本院馬年“馬上幸福”院長、副院長聯名款春聯，他說，今年的春聯特別選擇了四個字，來代表大多數台灣人民的心聲：“馬上幸福”。“幸”是歷經困難而得到了美好的成就；“福”是透過祭祀，敬天拜神而得到美好的結果。具此“幸”、“福”涵意的春聯。



現場貴賓包含中國國民黨籍“立委”顏寬恒、鎮瀾宮董事長顏清標、台中市副市長鄭照新、中國國民黨籍台中市議員李文傑、楊啟邦、大甲區區長顏金源及眾多台中鄉親共襄盛會。



韓國瑜致詞時首先表示，他和江啟臣選擇在香火最鼎盛的大甲鎮瀾宮當作發放“立法院”春聯的第一站，鎮瀾宮的歷史始於清朝雍正八年（西元1730年）至今，300年來信徒滿天下，媽祖婆在台中地區庇護著廣大的鄉民朋友們。他說明，媽祖的精神蘊含三個重點，其一是大愛，愛護所有的善男信女；其二是慈悲，真心真意的照顧著每一位民眾；第三是行善，持續不斷地在地方施予善行，如同顏董事長長年來的善舉。



韓國瑜提及，今天特別選在鎮瀾宮，向大台中的鄉親來發放“立法院”今年如剛出爐麵包般的春聯。而今年的春聯特別選擇了四個字，來代表大多數台灣人民的心聲：“馬上幸福”。“幸”是歷經困難而得到了美好的成就；“福”是透過祭祀，敬天拜神而得到美好的結果。具此“幸”、“福”涵意的春聯，在大甲鎮瀾宮發放更是別具意義。希望這幅春聯所傳遞的心聲，能讓全台灣人民擺脫鬱悶的心情、擺脫各種陰雲與陰霾，走向更光明、更快樂的2026年。



韓國瑜及江啟臣致詞後，偕現場貴賓一同發放本院馬年“馬上幸福”院長、副院長聯名款春聯，現場民眾熱情參與，場面相熱絡。

