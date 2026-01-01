中評鏡頭：陽明山擎天崗　吸引海內外遊客

擎天崗草原。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北1月11日電（記者 莊亦軒）電擎天崗位居於大屯火山群峰的中央位置，是早期竹篙山熔岩向北噴溢所形成的熔岩階地，因地勢平緩開闊。也是許多外國遊客來台旅遊時會造訪的自然景點，記者遇到泰國、法國、還有遠道而來的大陸遊客。在兩岸旅遊政策冰凍下，能遇到遠從內蒙古的旅客實屬不易。



在陽明山“國家公園”的心臟地帶，擎天崗環形步道以其遼闊的草原與壯麗的山景，吸引著無數熱愛自然的旅人。這條平緩的步道不僅適合全家出遊，更能在輕鬆的步伐中，感受大自然的靜謐與歷史的沉澱。



被問到為什麼會遠從法國來到台灣旅遊，法國遊客表示，因為在其他旅行途中遇到台灣遊客，向他們推薦有機會要來的話一定要親自走一趟。一月17攝氏度左右的均溫，對於來自法國的他們是舒適的氣候，他們表示現在法國通常都在下雪非常寒冷，能來到冬天氣溫在0度以上的地方實在太好了。



來自內蒙古的大陸旅客表示，他們來台是帶小朋友做手術的。記者好奇問道，在大陸沒有類似的手術嗎？大陸遊客回答，因為大陸的手術需要用肋軟骨，對小朋友身體負擔比較大。台灣有對小孩子身體負擔比較輕微的手術方式。希望在台灣除了動手術外，也能讓他們心中留下對台灣美好的印象。被問到適應台灣的天氣嗎？則是回應，台灣的天氣太熱了！這點倒是可以理解，畢竟是居住在內蒙，冬天氣溫會到攝氏零下十度以下的低溫。



泰國遊客則是一名泰國留學生陪同他的泰籍友人在台旅行，擎天崗草原的美景讓他們手上的相機快門沒有停下過。

