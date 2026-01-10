國共論壇或鄭習會？鄭麗文：一切透明公開

國民黨主席鄭麗文受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月10日電（記者 方敬為）外傳出國共論壇將於本月底重啟，中國國民黨主席鄭麗文有望與中共中央總書記習近平會面，鄭麗文今天公開表示，她上任以來積極推展兩岸交流，無論是國共論壇乃至於大家關心的“鄭習會”，未來只要有具體的結論，她一定會對外報告，一切透明公開，也呼籲民進黨不必替她編故事、編行程，綠營要做兩岸交流也做得到，賴清德已稱不必宣布“台獨”，只要民進黨下架“台獨黨綱”，相信也能做到兩岸交流。



鄭麗文10日出席國民黨台中市黨部舉辦的“黨員Reset拓點計劃”擔任課程講師，會前針對國共論壇重啟議題受訪，作上述表示。



鄭麗文表示，她擔任黨主席後，積極推動兩岸對話與和解融冰交流，希望能夠為兩岸和平來開出一條新的道路，她就任以來，感受到與對岸的交流跟對話非常暢通，也感受到對岸相對釋出了誠意與善意，因此相關活動會持續推展，乃至於大家關心的“鄭習會”，未來只要有具體的結論，一定會在第一時間向大家報告、說明，絕對不會秘密地進行。



鄭麗文透露國共論壇可能涉及的交流事項，她表示，將聚焦在許多重要的前瞻性議題，如同她一再宣示的，對兩岸乃至於對國際社會、人類都非常重要的議題，兩岸可以攜手合作，例如我們一直念茲在茲的零碳社會、氣候變遷、節能、防災，這些對兩岸都非常重要。在台灣有非常專業的團隊，台灣作為太平洋島嶼，對氣候變遷首當其衝，所以這個也是關注的議題之一。



另外，鄭麗文指出，台灣的少子化、老年化、人民健康等問題也是兩岸共同關心的，還有能源的穩定問題，在台灣一直深受其苦，如何能夠找到最乾淨、最便宜、最進步、最安全的能源，都是兩岸可以交流合作的項目。

