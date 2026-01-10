鄭麗文：未來2年將是台灣的命運關鍵期

國民黨主席鄭麗文致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月10日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文今天到台中出席“清水玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典”，致詞時提到，該廟宇未來2年進入興建期，與台灣未來2年的“關鍵命運”相連，國民黨在當中將全力以赴，為台海和平、乃至世界和平努力。



鄭麗文10日到台中跑行程，上午出席台中清水玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典，與國民黨籍“立法院長”韓國瑜、前院長王金平、台中市長盧秀燕、“立委”楊瓊瓔等人一同參香祈福，下午赴國民黨台中市黨部舉辦的“黨員Reset拓點計劃”擔任課程講師。



鄭麗文在廟會活動表示，清水玉京天公祖總廟接下來2年就要進入興建期，正也是台灣命運關鍵的2年，她希望在天公祖面前，伴隨著大廟興建的過程，中國國民黨也會盡到“應有的任務與職責”。



鄭麗文強調，台灣未來2年將是台灣的命運關鍵期，國民黨將在其中設法扮演台海穩定的角色，她同時代表國民黨承諾，在未來的關鍵2年內將達成三大使命，維護台灣社會和平、鞏固台灣民主法治基石、致力台海穩定與世界和平，在天公祖的見證下全力以赴，為台灣開創更好的未來。



鄭麗文下午到台中市黨部擔任講師，親授“國民黨中心思想與理念實踐”，授課內容包括兩岸關係、黨史以及“反獨裁護民主”路線到“國民黨未來如何彰顯台澎金馬獨特的戰略價值”。現場座無虛席，展現鄭麗文的高人氣。

