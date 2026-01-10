中評關注：江啟臣合體韓國瑜發春聯有策略

江啟臣10日合體韓國瑜在台中大甲鎮瀾宮發送馬年春聯。（中評社 資料照） 中評社台中1月12日電（記者 方敬為）年底台中市長選舉，中國國民黨預計16日對表態參選的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔展開協調，江啟臣10日與“立法院長”韓國瑜到台中大甲鎮瀾宮發送馬年春聯，不只與韓同框，又與台中黑派大老、鎮瀾宮董事長顏清標同台，江在協調前夕展現其與黨內政治明星派系要角的關係，力拚能見度。



2026年台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨仍未確定人選，目前黨內包括江啟臣、楊瓊瓔表態爭取提名參選。外傳黨中央將於1月16日邀集雙方協調。江、楊近日積極跑行程力拚曝光。



江啟臣10日與韓國瑜一同到台中大甲鎮瀾宮發送馬年春年，受到民眾熱烈歡迎，也引發“合體韓國瑜拚提名”的聯想，江啟臣表示，他與韓一同發春聯是慣例，強調提名一切尊重黨的機制。韓國瑜則肯定江啟臣是優秀的台中子弟，在“立法院”表現很好，稱讚台中市民有好眼光。



雖然江啟臣對外稱與韓國瑜發春聯是循慣例，但時機點就在黨內協調台中市長提名人選前夕，格外引人關注，且選擇在台中地方派系黑派據點、大甲鎮瀾宮辦活動，尤其別有考量。江屬於台中紅派少主，紅、黑兩派為台中兩大地方派系，有各自的地域及資源範圍，過去有競爭關係。



江啟臣在擔任國民黨主席期間，積極促進紅黑派系合作，曾聘任顏清標之子、“立委”顏寬恒擔任副主席，兩人並以兄弟相稱，關係密切，這次江要爭取市長提名，特別到鎮瀾宮跑行程，並受到顏氏父子親自接待，其對外釋出的訊號不言而喻。



此外，台中市副市長鄭照新也代表市長盧秀燕列席陪同，鄭照新出身江啟臣服務團隊，屬於江系人馬，後曾擔任韓國瑜高雄市長任內的市府新聞局長，後又轉往盧秀燕麾下擔任市府一級主管迄今，是江啟臣串聯韓國瑜與盧秀燕的重要人物，江透過發送春聯活動秀肌肉，策略爭取黨內提名。