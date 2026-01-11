藍委徐欣瑩爭取新竹縣長提名　萬人寒風力挺

多位藍委頂著寒風到場為徐欣瑩加油打氣。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”徐欣瑩11日舉辦參選新竹縣長誓師大會，雖然寒流來襲，東北季風強勁，連主舞台的電視牆都被風吹倒，但仍澆不熄熱情的支持者到場力挺，主辦單位宣稱有逾萬人到場相挺，現場擠得水洩不通，也展現徐爭取國民黨提名新竹縣長的地方實力。



中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，年底選舉，國民黨有黨籍新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩2人積極爭取黨提名；民進黨竹北市長鄭朝方爭取參戰，但黨中央尚未提名。《美麗島電子報》1月6日公布的民調顯示，若民進黨派竹北市長鄭朝方出戰，徐欣瑩以37.2%的支持度微幅領先鄭朝方的35.1%；陳見賢則以33.3%的支持度，落後鄭朝方的38.3%。



徐欣瑩11日在新竹縣湖口鄉湖口夜市廣場舉辦爭取國民黨提名新竹縣長誓師大會，包括藍委羅智強、王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲、林倩綺和前藍委林為洲等人都到場站台助講。



洪孟楷表示，徐欣瑩過去在國民黨團面臨大罷免攻擊時，徐的罷免案雖未通過，但仍對黨內同仁多次雪中送炭，這是相當不容易的事情，也展現徐有情有義的一面，所以他今天一定要站出來挺徐欣瑩。呂玉玲則以客家話和新竹縣鄉親搏感情，強調徐欣瑩過去和她在“立法院”一起守護桃園和新竹的環境，她相信徐一定是新竹縣長的最好人選。



羅智強指出，徐欣瑩參選新竹縣長有包括專業、能力和戰力等三大優勢條件，身為首位衛星測量女博士，徐當然是科技新竹最需要的理工縣長人選。王鴻薇則為徐欣瑩在爭取國民黨提名參選新竹縣長的過程中遭受到黑函恐嚇抱屈，她呼籲新竹縣的鄉親一定要站出來守護正義，給徐最溫暖的力量。



葛如鈞強調，沒有新竹就沒有AI，他相信衹有徐欣瑩能領航科技新竹。翁曉玲也提到，徐欣瑩在“立法院”就坐在她的前排，所以她過去有很多事情都是跟徐來請教，她認為徐不僅有專業能力，還有正派人品，所以會是新竹縣長的最適合人選。林倩綺則說，過去她在“立法院”和徐欣瑩一起推動原住民和客家族群的法案不遺餘力，以徐關懷弱勢族群的用心和努力，將來一定能當個好縣長。



有趣的是，在洪孟楷和呂玉玲打頭陣助講後沒多久，主委台原本搭好的電視牆，卻因風太過強大，整面電視牆應聲被吹倒，由於是往舞台後方倒下，所幸並未造成人員受傷。