藍新竹縣黨部主委爭縣長提名　林為洲籲公正

前藍委林為洲為爭取國民黨提名參選新竹縣長的藍委徐欣瑩站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”徐欣瑩11日舉辦參選新竹縣長誓師大會，新竹縣出身的前藍委林為洲也到場站台助講表示，徐想選新竹縣長還有兩關要過，第一關是要被國民黨提名，第二關是要打敗邪惡的民進黨對手，所以他呼籲在黨內初選結果尚未出爐前，所有黨工都必須公平公正，才能讓國民黨團結勝選。



由於國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢也大力爭取新竹縣長提名，林為洲強調，他要提醒國民黨新竹縣黨部，現在黨中央還在辦初選，希望所有黨工都要公平、公正、公開，這樣國民黨才有機會能團結勝選。



中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，年底選舉，國民黨有黨籍新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩2人積極爭取黨提名；民進黨竹北市長鄭朝方爭取參戰，但黨中央尚未提名。根據《美麗島電子報》1月6日公布的民調顯示，若民進黨派竹北市長鄭朝方出戰，徐欣瑩以37.2%的支持度微幅領先鄭朝方的35.1%；陳見賢則以33.3%的支持度，落後鄭朝方的38.3%。



徐欣瑩11日在新竹縣湖口鄉湖口夜市廣場舉辦爭取國民黨提名新竹縣長誓師大會，包括藍委羅智強、王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲、林倩綺和前藍委林為洲等人都到場站台助講，主辦單位宣稱有逾萬人到場相挺，熱情支持者頂著寒風將現場擠得水洩不通。



林為洲指出，他今天會站出來力挺徐欣瑩，是因為徐若要代表國民黨參選新竹縣長還有兩關要過，而現在誰會贏還不知道，所以徐還在努力當中，而他也要拜託所有到場的支持者一定要有危機意識，要繼續衝。



林為洲提到，徐欣瑩的第一關是先要通過黨內初選，被國民黨正式提名為新竹縣長參選人，而他認為國民黨一定要提名會贏的人，這樣大家才比較好輔選，所以在場所有新竹縣鄉親，如果在家接到國民黨全民調的初選電話，一定要說“唯一支持徐欣瑩”。



他說，若徐欣瑩順利被國民黨提名參選新竹縣長，還有第二關要過，那就是要對抗邪惡的民進黨，民進黨若無意外，應該會推出民進黨籍竹北市長鄭朝方來參選新竹縣長，他必須老實說，鄭的實力確實不弱，所以國民黨更應該選出最強的人來應戰，才有機會把新竹縣由藍營執政的優勢給守下來。