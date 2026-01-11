大咖藍委挺　徐欣瑩：我是最好新竹縣長人選

藍委徐欣瑩11日舉辦參選新竹縣長誓師大會，有逾萬人到場力挺。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”徐欣瑩11日舉辦參選新竹縣長誓師大會，雖然寒流來襲，東北季風強勁，但仍澆不熄熱情的支持者到場力挺，主辦單位宣稱有逾萬人到場相挺。徐欣瑩在致詞時強調，新竹縣需要的是一個能科學治理與跨縣合作大矽谷計劃的縣長，而她就是最好的人選。



中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，年底選舉，國民黨有黨籍新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩2人積極爭取黨提名；民進黨竹北市長鄭朝方爭取參戰，但黨中央尚未提名。根據《美麗島電子報》1月6日公布的民調顯示，若民進黨派竹北市長鄭朝方出戰，徐欣瑩以37.2%的支持度微幅領先鄭朝方的35.1%；陳見賢則以33.3%的支持度，落後鄭朝方的38.3%。



徐欣瑩11日在新竹縣湖口鄉湖口夜市廣場舉辦爭取國民黨提名新竹縣長誓師大會，包括藍委羅智強、王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲、林倩綺和前藍委林為洲等人都到場站台助講。



徐欣瑩表示，天氣是寒冷的，但大家的心是熱烈的，大家的士氣也是澎湃的，這就顯示所有新竹縣鄉親的基層動能，今天大家站在這片土地上，是因為大家有共同的夢想，新竹縣不只是大家最溫暖樸實的家，也是全球科技的心臟，所以大家都希望新竹縣能越來越好，才有辦法迎向AI時代的來臨。



徐欣瑩指出，她是新竹縣的女兒，從政20年來，擔任過2屆的新竹縣議員與2屆的“立法委員”，都是新竹縣的所有鄉親栽培她，讓她有機會能為民服務與協助地方發展，以民為天就是她從政的初衷。大家都知道她是衛星測量博士，從有太空人說，從太空往下看，才能看到地球最美的樣子，而她現在站在台灣的高度往下看，也發現新竹縣的人文與科技對台灣的重要性。