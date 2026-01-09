中評鏡頭：新竹九降風威力　藍委難招架

新竹九降風威力強，讓藍委難招架。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”徐欣瑩11日舉辦參選新竹縣長誓師大會，雖然寒流來襲，東北季風強勁，連主舞台的電視牆都被風吹倒，但仍澆不熄熱情的支持者到場力挺，主辦單位宣稱有逾萬人到場相挺，現場擠得水洩不通。幾位藍委到場相挺，卻被強風吹得差點招架不住，也領教了新竹九降風的威力。



新竹向來以風城聞名，主因是每年冬季東北季風強勁，經常會把人車吹得東倒西歪，被新竹人俗稱為“九降風”。因其強風和乾燥特性，造就了新竹的柿餅、米粉、仙草等美食特別美味。



徐欣瑩11日在新竹縣湖口鄉湖口夜市廣場舉辦爭取國民黨提名新竹縣長誓師大會，包括藍委羅智強、王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲、林倩綺和前藍委林為洲等人都到場站台助講，展現她的好人緣。



中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，年底選舉，國民黨有黨籍新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩2人積極爭取黨提名；民進黨竹北市長鄭朝方爭取參戰，但黨中央尚未提名。根據《美麗島電子報》1月6日公布的民調顯示，若民進黨派竹北市長鄭朝方出戰，徐欣瑩以37.2%的支持度微幅領先鄭朝方的35.1%；陳見賢則以33.3%的支持度，落後鄭朝方的38.3%。



徐欣瑩11日舉行首場造勢大會時，剛巧碰到東北季風最強勁的時候，活動剛開始約40分鐘時，主舞台的電視牆就禁不住強風襲擊，應聲而倒。等到徐陪同藍委一起上台時，強風也是大到幾乎把每個人的頭髮都吹得亂七八糟，就算有戴帽子的藍委也只能不斷用手壓住帽子，或乾脆把帽子鬆緊度調緊，以免帽子被風吹走。幾位藍委一場造勢活動下來，想必都已領教新竹九降風的威力。