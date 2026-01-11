黃國昌率團閃電式訪美　聚焦軍購與關稅議題

民眾黨主席黃國昌11日在桃園機場第二航廈出境大廳受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月11日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間7點50率團啟程赴美國進行閃電式訪問，預訂12日清晨抵達美國華府進行一整天拜會，當晚搭機返台，預計14日清晨5時返抵台灣後，當日於“立法院”召開記者會，向台灣民眾清楚說明訪美成果。



黃國昌中午受訪表示，他將率團與美國政府部門進行面對面會談，將聚焦在台灣對美軍購與高關稅等議題，希望能藉此和美國政府交換意見，並傳遞台灣人民的想法，也期盼能在訪美時獲取第一手的正確資訊，訪美成果將在14日訪台後召開記者會對外說明。



民眾黨中央黨部11日中午突然發出採訪通知表示，11日傍晚黃國昌將率領包括民眾黨候任“立委”王安祥、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇等4人一起訪美，此行目的主要聚焦台灣人民所關注的軍購與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。



黃國昌特別感謝美國政府相關部會，儘管美國正值聖誕與元旦等連續假期期間，美方仍在極短時間安排相關部會與台灣民眾黨對接，以進行直接溝通交流。



黃國昌指出，他會以嚴肅態度向台灣民眾報告，台灣民眾黨一向堅定支持台灣防衛自主，然而身為台灣主要在野黨，支持台灣推動防衛自主與站在人民立場理性監督之間，兩者不可偏廢，才能協助行政部門共同做出對台灣最好的決策。



他提到，面對賴清德於去年11月25日，片面透過美國媒體公布400億美元鉅額軍事採購預算，但內容含糊不明，台灣民眾黨一再呼籲執政黨將“軍購特別條例”送入“立法院”審議，主動提供清楚且必要資訊，以使“國會”清楚瞭解“國防”軍購內容，可惜至今在野黨只能從美國國務院的聲明得知不到1／4之項目與金額，使監督與討論工作毫無立基。



黃國昌強調，自去年4月起，台灣民眾至為關注的台美關稅談判始終尚未底定，對台灣中小企業與產業前景造成影響難以評估。2026新春之際，台灣面對多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明，“資訊不能斷鏈、政務不能停擺、監督不能停歇”，因此他決定採取行動前往美國，針對軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。