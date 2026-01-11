訪美影響對軍購案態度？黃國昌：沒那麼單純

民眾黨主席黃國昌一行4人在啟程前向媒體揮手致意。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月11日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間7點50率團啟程赴美國進行閃電式訪問。被問到，訪美是否會影響民眾黨團對軍購案的態度？黃國昌說，這件事情沒有這麼單純，他希望大家先不要急，等他們從美國回來台灣以後，會依照在美國所得到的資訊，負責任地向大家報告。



黃國昌一行預訂12日清晨抵達美國華府進行一整天拜會，當晚搭機返台，預計14日清晨5時返抵台灣。黃國昌在桃園機場第二航廈出境大廳受訪表示，訪美費用全由民眾黨支出。



民眾黨中央黨部11日中午突然發出採訪通知表示，11日傍晚黃國昌將率領包括民眾黨候任“立委”王安祥、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇等4人一起訪美，此行目的主要聚焦台灣人民所關注的軍購與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。



黃國昌11日傍晚在桃園機場第二航廈出境大廳受訪，被問到此行是美方邀請或自行前往？他表示，針對很多議題，台灣民眾黨有向美方表達關切，也希望有機會能夠直接面對面溝通，感謝美國政府相關部門，即使在假期的時候，還是做了非常多的安排跟努力。



黃國昌指出，這一次好不容易敲定了行程，和美方磋商也有一段的時間了，這一次能順利達成訪美行程，希望這次訪美能有好的收穫與結果回來台灣跟大家報告。



他要強調的是，台灣民眾黨一直以來都支持台灣強化自我防衛的能力，民眾黨前主席柯文哲在2024大選時也是第一個喊出台灣的防務預算應達GDP3%的候選人。



黃國昌強調，這段時間大家都看到台灣向美軍購有相當多的問題，很多台灣人民也都很關心，因此做為一個負責任的在野黨，要如何兼顧防衛預算的需要和人民對軍購的疑慮，取得一個好的平衡點，協助行政部門很負責任的做出符合台灣人民利益的決策，是台灣民眾黨責無旁貸的責任。