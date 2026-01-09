中評關注：鄭麗文蓄勢訪陸情境似連戰當年

國民黨主席鄭麗文積極準備希望前往大陸訪問交流。（中評社資料照） 中評社台北1月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文上任後，將兩岸關係列為優先處理的核心議題，積極推動國共間的對話與交流。隨著副主席蕭旭岑本月底將赴北京進行相關溝通、以及鄭麗文有望於條件成熟時訪陸的訊息逐漸明朗，國共之間的互動，似乎有機會成為緩和當前兩岸高度緊張對立的一道解方。



在此背景下，鄭麗文可能的訪陸行，情境可與20年前連戰和平之旅相互對照。



連戰2005年的和平之旅，同樣是在兩岸陷入高度緊張，執政的民進黨挑弄兩岸對立，意圖獲得綠營或執政者個人的政治紅利。連戰當時在內外眾多反對下堅定赴陸進行和解交流，奠定了國民黨馬英九2008年重返執政的基礎，更開創接下來8年的兩岸和平榮景。



鄭麗文此時面對和當年連戰類似情景，但挑戰看來更大。最大的差異在於外部環境，當前中美角力遠比過去激烈，美方對台政策更具現實算計，台灣在其中的角色，也更容易被視為談判籌碼。在此結構下，鄭麗文若訪陸促成兩岸降溫，未必完全符合美方期待，連戰當年來自美國的壓力沒那麼大。



另外一項大挑戰是來自國民黨內部，目前看來藍營內部對鄭麗文訪陸反應冷淡，若干匿名說法是擔心影響今年下半年的縣市長和議員選舉，加上鄭剛上任兩個月，根基也尚未完全站穩，藍營內部會不會有人扯後腿，看起來是個大變數。



更不用說還會有來自綠營的狂轟猛炸，在鄭麗文尚未拋出明確訪陸的時間表時，綠營就已用條件交換說等等，將鄭的兩岸交流打成出賣台灣的行為。這當然是綠營老招，相關的效應在大罷免期間已證明無效，但此次是否仍依舊無效，還需觀察。



所以，藍營支持者和中間選民，以及期待兩岸和平，能過安穩生活的台灣民眾會怎麼想？這些可能是鄭麗文在訪陸行如確定之後，最需要溝通說明的對象。



鄭麗文是受連戰提拔進國民黨的，當年她親身見證和平之旅為兩岸帶來的實際效果，所以可以想見鄭為何上任後積極且堅定走兩岸和解路線，不外乎就是想要效法連戰，再打造一次屬於目前時空背景的和平之旅。但能不能因此成為連戰2.0，似乎全看鄭麗文能否幫台灣在兩岸關係上，實質爭取到更多穩定空間。