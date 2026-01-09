中評專論：黃國昌訪美談軍購　藍白合怎了？

民眾黨主席黃國昌11日晚上啟程訪美，行前在桃園機場第二航廈出境大廳受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北1月12日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團赴美國進行閃電式訪問，並表明是去瞭解軍購與關稅案，是否代表民眾黨將鬆動對軍購案態度？此行發生在柯文哲見過民進黨總召柯建銘之後，引發聯想。



"“立法院”"總席次113，民進黨51席如果加上民眾黨8席就過半，總預算、軍購預算皆可過關。接下來，如果民眾黨未與國民黨同步，自行在軍購與總預算與民進黨同一戰線，“藍白合”就完了，台灣政局也將有全新局面。



柯文哲日前為陳昭姿推動代理孕母法案拜訪柯建銘尋求支持，已挑起“綠白合”話題。事後，柯文哲坦承給陳昭姿兩年條款特例，並解釋她的畢生心願就是完成代理孕母法案。根據已曝光文件，柯文哲還在陳昭姿的辭職書上簽字寫著民眾黨會把代理孕母法案當成優先法案推動。



此案的風暴中心是“代理孕母合法化”，由於涉及範圍甚廣，中國大陸、德國、法國、瑞士、瑞典、芬蘭、日本、意大利、西班牙等國都禁止。代理孕母合法化的國家還分“商業代孕”與“利他（無償）代孕”兩類，其它包括單身與同志家庭能不能使用代孕，是否開放為外國人代孕等都有不同規範，所涉問題十分複雜。



目前女性綠委強烈反對開放代孕，台灣婦女團體也多反對，痛批將使弱勢婦女的子宮淪為商品。



由於陳昭姿獲得柯文哲背書，她的法案儼然等於民眾黨版。但民眾黨之前並未經過廣泛召開公聽會討論，並與民間溝通要開放到什麼程度？所呈現出來的訊息衹有陳昭姿堅持她的主張，被女綠委罵到氣急敗壞，仍堅持要推代孕法案，柯文哲也力挺並尋求民進黨高層幫忙。



代孕合法化因爭議太大，國民黨團不買單，婦產科醫師出身的藍委陳菁徽日前被女綠委質疑涉自我圖利已宣布退出。陳昭姿與柯文哲便把希望寄託在綠營身上，綠黨團也順便喊話，應儘快讓2026總預算案與軍購條例過關，帶有可談交換條件的意味。