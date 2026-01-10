中評關注：綠拚選舉兩線抗中　烏龍窘境頻傳

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉逐漸加溫，從新台幣1.25兆元的軍購特別預算，及賴清德子弟兵、綠委林宜瑾揚言要修《兩岸人民關係條》，不難看出綠營仍以“抗中保台”的老路作為主要訴求。而林宜瑾帶頭鬧烏龍“拿回提案”進退失據，再加上“立法院”14日、15日將逐步上演彈劾賴清德大戲，加重綠營窘境。



2026年度總預算案朝野激烈對抗，傳出賴清德、“行政院長”卓榮泰將下鄉宣講，非常有去年大罷免宣講的即視感，也是為2026地方選舉操兵。而近期鬧得沸沸揚揚的民眾黨《人工生殖法》版本掛鉤“代理孕母”，引起不少女性綠委不認同，就連民進黨“立法院”黨團總召柯建銘親自下去喬也都搞不定。



綠營的“抗中”主旋律目前有一條主線、一條支線，主線以賴清德去年端出的1.25兆元的防務特別預算遭藍白六度卡關，塑造在野黨不問是非杯葛執政所需資源，解放軍去年底圍台軍演後防務預算仍無法付委，綠更能抹紅藍白。



不過，中國國民黨籍“立委”紛紛藉著質詢提出綠營無法解釋清楚的軍購延宕交貨，台“國防部長”顧立雄日前更闡明，代號“鳳翔專案”向美採購的66架全新F－16V戰機（F－16C／D Block70），花費2472億元，原定2024年起分批交機、2026年完成交付時程，但至今衹有56架在生產線上，但還得等候第一架的飛測結果才能定下交貨期程，連2026上半年都無法保證交機幾架，讓藍委徐巧芯忍不住吐槽“說了跟沒說一樣”。



另外，一架F16V日前在花蓮外海失事，但連由F－16A／B Block 20升級到F－16V Block 70的防撞系統，至今都延宕，還得等測試順利，2027年才能全數安裝完成。美對台軍售、升級雙雙延宕下，恐怕在“國安”層面的政治攻防，民進黨都騎虎難下。