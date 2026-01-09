翁明賢：特朗普在打造有選擇性的三極世界

前“國安會”諮詢委員翁明賢。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北1月12日電（記者 莊亦軒）美軍日前入侵委內瑞拉逮補委國總統馬杜羅夫婦，衝擊國際法、國際秩序。淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢接受中評社訪問表示，此舉標誌著美國改變從二戰後以規則為基礎的國際秩序，轉向美國獨大、以自身利益為優先的國際秩序。更直白地說是以特朗普個人喜好為優先的美國利益。



翁明賢為德國科隆大學政治學博士，曾於2006年至2008年陳水扁任內出任“國安會”諮詢委員。



翁明賢進一步分析，“特朗普在進行有選擇性的三極世界形成”，他將默許、默認俄羅斯在東歐的勢力範圍，中國在亞洲的勢力範圍。這點從特朗普上台後想積極促成俄烏停火，日本首相高市早苗發表爭議言論引發中日關係緊張後，沒有積極表態看出。對於特朗普來說，美國不要當世界警察，只要能跟俄羅斯、中國搞定關係，按照劃設好的勢力範圍，他就有機會成為他心中美國最偉大總統的目標。



翁明賢指出，特朗普展現出與拜登時期不同的彈性現實主義，不再將俄羅斯視為邪惡敵人，對烏克蘭的支援也隨之降級。彈性現實主義，公理、正義就是其有彈性的部分，但基本調性仍是現實主義。對烏克蘭的軍援只讓他保持基本的防衛能力，在談判桌上的停火線基本遵照俄羅斯的實際控制線劃設。俄羅斯的軍鞋踩到哪，哪裡就是新的邊界線。



翁明賢說，要看懂美國此次對委內瑞拉發動的軍事行動，就要先讀懂特朗普。特朗普有個夢想就是“想成為美國歷史上最偉大的總統”，能媲美美國國父華盛頓、帶領美國贏得二戰的羅斯福。



翁明賢表示，特朗普要想達成上述目標，就要回到2025年美國出台的《2025年國家安全戰略》重點除了聚焦“美國優先”與“實力和平”外，還有就是被稱為新門羅主義的“唐羅主義”。西半球是美國戰略的重點，要嚇阻非西半球的國家對美國造成國家威脅、控制西半球的重要戰略資源，例如：巴拿馬運河、委內瑞拉石油、格陵蘭（稀土、北極圈利益）。國家安全戰略報告中還提到要爭取（enlist）、擴大（expand）國家成為美國的盟友，防止中國、俄羅斯，影響、控制西半球攸關美國安全的重要資產。



有關未來的發展，翁明賢說，特朗普要確保未來世界按照他的藍圖走，就要確保美軍在未來仍是地球上最強的戰鬥部隊。所以特朗普很聰明的提出要在2027年，將美國的國防預算增加至1.5兆美金，要打造一支美國夢幻軍隊。他還有將近一年的時間可以爭取國會的支持。1.5兆美金是甚麼概念？就是軍費排行榜第二到第九加起來都沒有美國一家多。



翁明賢指出，美國對委內瑞拉展開的非戰爭軍事行動，本質上與俄羅斯對烏克蘭東部進行的“特別軍事行動”並無差異。兩者都略過主權國家間宣戰的行為，這樣就排除了傳統國際法上繁瑣的宣戰、停戰、簽訂協議等一系列繁瑣步驟。美國宣布這是由美國緝毒局（DEA），美國執法部門主導、偕同美國陸、海、空軍的軍事行動，由司法緝毒包裝的非戰爭軍事行動。