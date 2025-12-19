中評關注：藍新竹縣長初選激烈　都輸不得

藍委徐欣瑩11日在湖口鄉舉辦參選新竹縣長誓師大會，有逾萬人到場力挺。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”徐欣瑩11日在湖口鄉舉辦參選新竹縣長誓師大會，主辦單位宣稱有逾萬人到場力挺。同樣有意爭取國民黨新竹縣長提名的國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢10日也在竹東鎮舉辦團結大會，主辦單位宣稱有逾3千人到場相挺。兩人在黨內初選階段就競爭如此激烈，背後有輸不得的壓力。



新竹縣共有13鄉鎮市，總人口數近60萬人，其中人口最多的前3名分別是竹北市的22萬多人、竹東鎮的9萬多人和湖口鄉的8萬多人，這3個鄉鎮市在去年底已躍居全台人口最多的鄉鎮市，當時現任的國民黨籍新竹縣長楊文科才喜孜孜地舉辦記者會宣布這個好消息。而新竹縣人口的分布變化，也成為歷屆影響新竹縣長選戰勝負的關鍵因素。



新竹縣地方人士告訴中評社，新竹縣過去向來是藍營的鐵票區，但隨著近幾年竹北市因受惠於新竹科學園區外溢效應影響，外來人口多，年輕人也多，已讓佔全新竹縣超過三分之一人口數的竹北市早已不再是藍營天下。但根據近幾年的地方選舉和“立委”選舉看來，藍營只要在竹北市不要大輸，靠其他12鄉鎮市的選票，還是有很高機會能夠贏得勝選。



這也是為什麼徐欣瑩和陳見賢這次在黨內初選會殺得如此激烈的主因。因為誰只要能在藍營黨內初選勝出，就有很高機率可以當選新竹縣長。



只是已65歲的陳見賢將這次參選新竹縣長視為政治生涯最後一戰，而53歲的徐欣瑩因8年前以民國黨主席身分參選新竹縣長才小輸給楊文科1.6萬多票，因此誰也不肯讓誰，黨中央協調也未果，最後只能比民調。



根據《美麗島電子報》1月6日公布的最新民調顯示，若民進黨派竹北市長鄭朝方出戰，徐欣瑩以37.2%的支持度微幅領先鄭朝方的35.1%；陳見賢則以33.3%的支持度，落後鄭朝方的38.3%。看起來徐欣瑩似乎較有機會能在黨內初選階段勝出，但徐也別高興得太早，就像前藍委林為洲11日為徐站台助講時強調的，鄭朝方的實力確實不弱。



鄭朝方的父親鄭永金曾以國民黨籍身分當選兩任新竹縣長，在地方相當有基層實力，這從林為洲2022年以時任“立委”身分參選竹北市長就可看出，鄭朝方最後仍是以近1萬票數的差距，打敗林為洲當選竹北市長。更何況，才45歲的鄭朝方本身就是竹東人，因此鄭不只在竹北市有票，若連竹東鎮都被鄭拿下，2026新竹縣長選戰藍營恐怕不妙。