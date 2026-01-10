中評關注：高雄初選英系練兵　賴芒刺在背

綠委邱議瑩10日辦的“團結高雄贏之夜”有高雄歷任“小英之友會”會長到場背書。（圖：邱議瑩服務處提供資料照） 中評社高雄1月12日電（記者 蔣繼平）年底就是2026地方選舉，民進黨高雄市長初選競爭激烈，電話民調前夕還營造選前之夜氛圍，有如在打正規選戰，受到外界討論。對於後續政治變化，民進黨不管誰出線，國民黨恐怕都不好打高雄市長選戰。另外，民進黨內的英系勢力藉由初選造勢操兵，未來動態發展令人好奇，恐怕不為賴所樂見。



民進黨高雄市長初選將於12日至17日進行電話民調，黨內4位綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐激烈。國民黨方面徵召藍委柯志恩參選高雄市長。



民進黨高雄市長初選最後倒數的超級週末，邱議瑩10日晚間舉行“團結高雄贏之夜”，地點直搗賴瑞隆選區前鎮；值得注意的是，高雄歷任“小英之友會”會長更到場背書，指蔡英文執政時，邱最挺英執政，也挺邱盼她贏得初選勝利。



邱議瑩11日又再出手發布最新影片，集結綠營的高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復、新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純，高喊“唯一支持邱議瑩”，展現跨縣市團結氣勢。



賴瑞隆4日已在鳳山辦過萬人大造勢，民調前夕，黨內以新潮流菊系為主的高雄市議員紛紛透過臉書發文力挺，呼籲各界支持賴瑞隆。邱議瑩則是受到湧言會、英系、陳其邁的支持，高雄初選派系對壘已十分明顯。



另外外界關注的最大變數，捲入曖昧簡訊、詐領助理費、是否脫黨參選等3大爭議的林岱樺11日雖然抱怨有人不希望她選，但未指名道姓，也再次強調“制度沒有被玩壞，團結就是唯一的路；不管結果如何，自己真愛高雄，也不會退黨”。

