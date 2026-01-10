中評關注：綠初選本週登場　英賴之爭

台南市長黃偉哲替邱議瑩站台。（取自邱議瑩臉書） 中評社台北1月12日電（記者 黃筱筠）民進黨12日起到14日進行高雄市、台南市與嘉義縣黨內初選民調，最後初選前的黃金週末，各個參選人都卯足勁。而這3個縣市廝殺狀況激烈，形成信賴與非信賴之爭。且英系與賴系也各有力挺的人馬交鋒，這幾個縣市初選成為英賴之爭。



民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選民調將在12日至14日依抽籤順序執行，時段訂在晚間6點至10點，由3家民調公司分別完成1200份有效樣本。目前黨內投入嘉義縣長初選者，包括綠委蔡易餘與縣議員黃榮利；台南市長初選人選，有綠委陳亭妃與林俊憲；高雄市長初選方面，則由“立委”邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及林岱樺角逐。



初選前黃金週各個參選人卯足勁，獲得英系高雄市長陳其邁力挺的邱議瑩，週末的造勢晚會上，有台南市長黃偉哲親自出席站台，還有英系嘉義縣長翁章梁、屬湧言會澎湖縣長陳光復錄製影片力挺。被視為新系的賴瑞隆因國小兒子霸凌事件，支持度一度下滑，後來與家長之間協商達成此次事件是衝突事件，民調似乎有回升，初選前黃金週則選擇大車掃與基層互動，黨內以新潮流菊系為主的市議員也透過臉書發文力挺。



屬“正國會”的綠委林岱樺則剪了三分頭，力表爭取初選的決心。另一位新系綠委許智傑則前往大岡山地區展開衝刺行程，並與長期在地深耕的同為新系綠委邱志偉、市議員陳明澤及議員參選人蔡秉璁合體掃街拜票，以團隊戰力爭取民意支持。



黃偉哲在台南公開替賴系綠委林俊憲站台，並未替另一位初選競爭者陳亭妃站台。但在高雄市長初選則出席幫邱議瑩與賴瑞隆站台。過去黃偉哲曾被認為親近英系，後來2008年市長初選時與陳亭妃競爭，當時獲得新系力挺。因此，黃偉哲這次在高雄市長初選，在英系與賴系中選擇不得罪。



台南市長初選則是此次初選最激烈，相較於獲得黨內龐大資源力挺的賴清德子弟兵林俊憲來說，已經退出“正國會”運作的綠委陳亭妃，這次初選幾乎都是騎著自行車到基層拜票。週末獲得親近英系的綠委王世堅公開站台，王提到“我信賴，但是不信邪”，似乎話中有話，擔心初選會有“奇招”。



嘉義縣長初選則是英系綠委蔡易餘，對上自稱獲得賴清德支持的縣議員黃榮利。黃榮利與前英系綠委陳明文兩人多次在地方對上，黃榮利過去在2020黨內初選時也力挺過賴，因此，黃才會對外稱獲得賴的力挺參與初選。



民進黨高雄市、台南市、嘉義縣長初選，剛好都是親近賴清德、蔡英文陣營人馬對決，這次初選成為英賴激烈競爭的對決。若初選結果公布後，民調結果無法獲得各方參選人的信任，後續很可能再度引發黨內派系廝殺。