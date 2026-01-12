柯文哲、蔡正元同秀電子腳鐐　自嘲欽差要犯

蔡正元10日於臉書貼出與柯文哲同框合照，兩人一同翹腳、刻意秀出各自配戴的電子腳鐐。（照片：蔡正元臉書） 中評社台北1月12日電／前“立委”蔡正元因“三中案”遭判刑3年6月，蔡正元10日於臉書貼出與台灣民眾黨前主席柯文哲同框合照，兩人一同翹腳、刻意秀出各自配戴的電子腳鐐。前“立委”郭正亮11日在政論節目表示，由於所有人都認識，且現在到任何地方可能都會被監看，柯文哲怎麼有地方可以逃跑？因此，要柯佩戴電子腳鐐毫無道理。



柯文哲則自嘲，兩人“都是朝廷欽差要犯”，身上都被裝上24小時GPS定位裝置。他也強調，自己與蔡正元並不會逃亡，對於為何需要配戴電子腳鐐，其實並不清楚。



蔡正元10日在臉書發文，以“當電子腳鐐遇到電子腳鐐”形容這場會面，並表示此次是應柯文哲之邀，參與“土城十講”第九講的錄影，兩人同樣在配戴電子腳鐐的狀態下，暢談《台灣島史記》相關內容。貼文一出，隨即在政壇與網路社群掀起討論。他提到，柯文哲透露曾花1個月時間，在台北看守所內讀完《台灣島史記》上、中、下三冊，而自己同樣是在1個月內於看守所中完成全書校對，兩人經驗形成特殊對照。



此外，蔡正元也指出，錄影後柯文哲作東邀請晚餐，席間還包括前“立委”邱毅、郭正亮出席，由民眾黨秘書長周榆修及前副秘書長許甫作陪。他形容，這是一場“難得的聚餐”，也讓這場“電子腳鐐同框”的畫面更添政治話題性。



郭正亮11日在政論節目《中天辣晚報》表示，柯文哲和蔡正元現在都被電子監控中，兩人“都是被司法迫害人士”，所以就拍了照片。他說，由於所有人都認識，柯文哲怎麼有地方可以逃跑？“怎麼可能跑出去”，柯現在到任何地方可能都會被監看，包括昨天晚間的餐敘，檢方可能也都知道，因此，要柯文哲佩戴電子腳鐐毫無道理。