林岱樺類平頭造型震撼　樊啟明：搶游離票

角逐民進黨高雄市長初選的“立委”林岱樺11日下午在鳳山拜票，以全新超短髮“類平頭”造型震撼亮相。（照:林岱樺團隊提供） 中評社台北1月12日電／角逐民進黨2026高雄市長初選的“立委”林岱樺，一改先前經典短髮形象，11日以全新超短髮“類平頭”造型震撼亮相。對此，資深媒體人樊啟明研判，林岱樺以“類平頭”亮相，是因民進黨高雄市長初選即將舉行，她要加強曝光度，搶些游離票。



民進黨高雄市長初選民調12日至17日進行，有綠委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑角逐。



林岱樺昨天下午在鳳山展開車隊掃街拜票，以全新“戰鬥平頭”造型現身，引發外界關注。她表示，自己現在是“昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生”，為了高雄要更強。而當被問及變髮起心動念，她強調，這是對高雄這塊土地的熱愛與決心，“會以這個造型呈現，是為了高雄，我要更強，要讓高雄更強，就由我們高雄的女兒來承擔”。



林岱樺也針對曖昧簡訊疑雲回應，痛批所有影射內容都是假訊息，她除反問，自己的手機還在檢調手上，截圖到底從哪裡來？她也砲轟，這是“羞辱式人格毀滅”、“最低層次、不入流的攻擊”。對於詐領助理費案，林岱樺也強調，沒拿過一毛錢入自己口袋，對清白百分之百有信心。



樊啟明11日在臉書發文，轉發林岱樺超短髮型的照片與前後比對圖，並且寫道，“昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生”。有網友留言詢問，林岱樺剪這樣的髮型真的好看嗎？目的何在？高雄看來她最沒希望，“可憐可憐，被司法迫害與黨內圍剿”，樊啟明則回覆該網友，“本星期初選民調，加強曝光度，搶些游離票”。