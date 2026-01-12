柯文哲：賴清德曾允諾陳昭姿人工生殖法案

柯文哲11日到嘉義市九華山地藏庵參拜，為民眾簽名。（柯文哲臉書） 中評社台北1月12日電／台灣民眾黨不分區“立委”2年條款期限將至，“立委”陳昭姿為推動代理孕母法制化、未簽“兩年條款”，有但書獲留任，引發同黨“立委”不滿。創黨主席柯文哲11日在嘉義市受訪回應，答應的承諾，他一定盡力完成，但他一整年因被羈押坐牢，沒辦法幫陳。據說賴清德曾答應，後來也不了了之，這顯示民眾黨是說到做到的政黨。



代理孕母爭議不斷。“立院”衛環委員會日前審查《人工生殖法》修正草案，民進黨“立委”林淑芬批評長期提倡代孕的民眾黨籍陳昭姿“陳9條”。陳昭姿11日指出，她提的修正案有33條，其中15條與代孕相關，幾乎是全世界最嚴格的版本。幫助想生不能生、不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋？



柯文哲表示，民眾黨有兩年條款，但是當時也有附帶但書。陳昭姿畢生心願要完成代理孕母法案，他沒想到簡單的民生議題拖那麼久都沒完成，可見台灣社會對立太嚴重，希望透過民生議題的討論，降低朝野的對立。



柯文哲指出，民眾黨做任何事情都有SOP（標準作業流程），也都照SOP去做，是說到做到的政黨。據他所知，賴清德曾答應陳昭姿，後來不了了之。《人工生殖法》雖不是他的責任，且他一整年都被羈押、沒辦法幫陳昭姿。但答應的承諾一定盡力完成，會儘速推動法案、達成陳昭姿的心願。