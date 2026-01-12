台陸戰隊換裝M4A1　顧立雄：美軍援物資

台“國防部長”顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）台媒報導，台灣海軍陸戰隊“戒護營”官兵日前換裝使用美製的M4A1步槍。台“國防部長”顧立雄12日表示，M4A1是軍援物資的一環。軍備局主要負責生產T112步槍，為加速產能，有必要外購我們會盡量努力，讓常備與後備的裝備性能差不多。



台媒報導，目前已經曝光，且部隊官兵有在使用的裝備，包括美製戰鬥個裝丶M240B排用機槍，因海軍陸戰隊“戒護營”換裝而曝光的M4A1步槍等，海軍使用的軍援裝備則是JUMP 20型無人機。另外，美國軍援裝備之一的是個人攜行式刺針飛彈，因顧立雄在去年7月視導海軍陸戰隊66旅時首度正式曝光。



美國白宮在2024年9月底發布最新一份備忘錄表示，時任美國總統拜登調撥最多總價值5.67億美元項目援助台灣。



“立法院”“外交及國防委員會”12日邀“國防部長”顧立雄報告“國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃”，並備質詢。



媒體問及，蔡英文政府時期配合“第四軍種”主張，從陸軍抽出成立“資通電軍指揮部”，但今年元旦陸軍在各軍團成立3個資電作戰群，花蓮與澎湖防衛指揮部則設立直屬通資連，形成“蔡規賴不隨”？顧立雄會前受訪表示，通訊連隊主要負責野戰通訊，現在回歸作戰區實質指揮，一方面讓指揮扁平化，另一方面可即時、迅速支援，配道路軍事屬於野戰通訊的這塊。



顧立雄說，至於資通電軍專注的是兩項專業，包括網路戰、電子戰，將會陸續滾動檢討編制，甚至進一步與“國防部”電訊發展室合作，往後資通電軍會是專業性的部隊。