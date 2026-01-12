類平頭造型　林岱樺：像櫻木花道歸零再拚

綠委林岱樺11日下午在鳳山拜票，以全新超短髮“類平頭”造型亮相。（照：林岱樺團隊提供） 中評社高雄1月12日電／民進黨高雄市長初選倒數，將從12日晚間起，一連6天進行電話民調，決定誰出線。林岱樺11日下午以超短髮“類平頭”造型震撼亮相，頂著寒風在鳳山進行大車隊掃街催票，引發各界討論。林岱樺今天透過新聞稿說明，她是以《灌籃高手》櫻木花道剃短髮作比喻：那是一種“歸零再上場”。她強調，激短髮造型並非作秀，而是用更直接、人人看得見的方式宣示態度：為高雄，岱樺要更強，並強調“清白不變、決心更堅定”。



民進黨高雄市長初選有綠委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑角逐，4位綠委的之前民調也各有勝負，未定於一尊。



面對12日即將展開的電話民調，林岱樺也呼籲支持者保持冷靜、守住士氣，用一通通民調電話，讓高雄的選擇被聽見。



林岱樺就以《灌籃高手》櫻木花道剃短髮作比喻：那是一種“歸零再上場”：少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練；用每一個回合證明自己。她說，自己也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好。因為一路走來的大量影射、抹黃與操作，已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。



對於外界流傳的相關爭議，林岱樺表示，她已在社群媒體完整說明。她強調，不會被帶風向牽著走，會用事實與程序面對質疑，也希望大家能夠把焦點放在市政願景與基層服務的政策，這才是對高雄人最有利的事情。



林岱樺辦公室也指出，因為一直有“潛在大咖市民”的助陣，讓基層動能持續升溫，外界評論已出現“林岱樺最有希望出線”的評價，特別是她以在地組織與基層服務累積的厚度，展現出強勁後勢；相關分析也提到她完成“三山”大型造勢、凝聚原縣區與都會區支持力道，氣勢正撼動選局。



林岱樺最後強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民；她是土生土長的高雄女兒，長年深耕地方、第一線服務不分晝夜。今天電話民調即將展開，拜託支持者務必“顧電話、挺岱樺”，接到民調勇敢表態“唯一支持林岱樺”，一起守住制度、守住高雄的未來。