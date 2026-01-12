大陸列“台獨”名單　梁文傑：會有心理負擔

陸委會副主委梁文傑接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月12日電（記者 張嘉文）大陸國台辦日前宣布將台“內政部長”劉世芳、“教育部長”鄭英耀及“高檢署”檢察官陳舒怡等人都列入所謂“台獨”頑固份子”及幫兇清單、終身追責。對此，陸委會副主委梁文傑今天答詢時強調，目前還看不到實際效果，但像這樣用國家力量，宣布制裁或是追溯個別人士，對當事人來講，可能心理上都會有些負擔，這也是他們想要得到的。



“立法院”內政和司法及法制委員會今天聯席審查反滲透法增訂條文，多位綠委提出相關版本，希望將反滲透法的刑責加重等等，梁文傑受邀出席備詢。



民進黨“立委”蘇巧慧質詢時提及國台辦近日將台灣“部會”首長以及司法人員列為“台獨”頑固份子以及幫兇，大陸方面想要達到的效果到底為何？



梁文傑說，當然最大的目的就是要製造台灣內部的寒蟬效應，實際上也針對一些類型化，譬如說政治人物是一個類型，現在增加了“部會”首長，以及增加司法官這些類型。



梁文傑提到，司法人員類型他們特別在意是有沒有偵辦“國安”案件，但也不是所有偵辦“國安”案件的檢察官都會列入，而是針對某一些他們特別重視的案件，目前看到是這樣。



至於效果如何？梁文傑說，目前看不到效果，但像他們用國家力量，去宣布制裁個別人士，對當事人來講，心理上面都會有些負擔，這也是他們想要得到的。