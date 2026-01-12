屏東藍委促營養午餐免費　周春米：審慎評估

屏東縣政府警察局10日舉行屏東、潮州、枋寮三分局卸新任分局長聯合交接典禮，由縣長周春米（左二）主持。（周春米臉書） 中評社屏東1月12日電／全台目前有包括屏東縣在內4縣市未宣布營養午餐免費。民進黨籍屏東縣長周春米10日表示，《財政收支劃分法》修正後，屏東相關補助款減少約新台幣40億元，營養午餐是否免費，需審慎評估。



營養午餐免費議題成焦點，目前22縣市中，已實施或已宣布將全面免費的達18縣市。全台僅剩新北市、嘉義縣、市和屏東縣等4縣市未跟進。中國國民黨籍“立委”蘇清泉與屏東縣議員黃明賢都在臉書表示，“窮不能窮教育，苦不能苦孩子”，投資下一代就是投資台灣的未來，屏東縣應該跟進國中小營養午餐全面免費。



周春米10日出席警察局活動，接受媒體訪問時表示，原本“教育部”補助地方的營養午餐，包括“3章1Q（農產品安全標章系統）”的補助、中低收入戶家庭孩子補助、以及中央廚房維護，將近3億多元，從今年開始，都要由地方政府來負擔。另外，屏縣前年跟“教育部”申請25間學校的操場，“教育部”不能再補助，因此縣府也編列在今年的預算，希望能全面加速修整全屏東縣國高中小的操場。



周春米指出，之前很多都是“中央”會來協助的，現在都要地方自己負擔。光是這兩項支出，大概將近6億元。因此後續如何確保地方財政及施政建設不會受影響，都要審慎規畫。



周春米認為，大家在檢討營養午餐要不要補助的同時，更應該要關注孩子們的營養午餐是否是他們愛吃的、是否吃得健康、安全、衛生，如何確保政府的美意及制度執行能夠發揮最大的效能。



周春米表示，屏東縣是否實施免費營養午餐，縣府現在審慎評估當中，會盡快再跟大家報告後續的相關決定。但是守護孩子們的健康，是縣府不會逃避、也是責無旁貸的責任。