藍白推未來帳戶　石崇良憂排擠長照健保資源

台“衛福部長”石崇良受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月12日電（記者 俞敦平）針對國民黨與民眾黨聯手推動“台灣未來帳戶”，“衛福部長”石崇良今日在“立法院”受訪時表達保留態度。他雖肯定照顧兒童的大方向，但也表示政府資源有限，政策制定必須在不同需求間做出取捨。



石崇良強調，台灣已邁入超高齡社會，健保與長照財務壓力沉重，加上修法擴大照顧弱勢皆需經費，若貿然推動普惠式的未來帳戶，恐怕會產生預算排擠效應，影響到更迫切需要幫助的族群，呼籲各界應審慎評估資源分配的優先順序。



國民黨與民眾黨日前共同宣布將推動《台灣未來帳戶特別條例》，主張由政府出資為全台0至12歲孩童開設專戶，除了每人先存入5萬元，每年再加碼撥入1萬元，並由基金投資台股大盤，目標是讓孩童成年後擁有一筆創業或求學基金。在野黨估算首年需編列逾千億元預算，並呼籲執政黨勿因黨派之見阻擋法案。該法案今日進入“立法院”審查，因涉及龐大財政支出，引發行政部門高度關注。



石崇良受訪時首先對照護兒童的政策方向表示開放討論，但他隨即話鋒一轉，指出所有政策本質上都是一種選擇，而在政府整體資源有限的前提下，各項政策之間勢必產生排擠效應。他舉例，政府自2017年起便推行“兒少教育及發展帳戶”，該政策採取相對提撥模式，優先鎖定低收入戶與中低收入戶家庭，確保資源能集中協助經濟弱勢的兒童在成年時擁有一桶金，作為人生起步的基礎。